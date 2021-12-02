Носки, свечи и кружки: опубликован топ худших подарков на Новый год

В топ-3 худших подарков на Новый год вошли носки, свечи и кружки. Результаты нового предпраздничного опроса опубликовал Superjob.ru.

«Чаще всего неудачными подарками на Новый год становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба: носки, футболки, халаты. На втором месте в этом антирейтинге сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелки. На третьей строке — кухонные принадлежности и посуда: кружки, солонки, приборы. Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных», — сказано в сообщении.

Сувениры в равной степени раздражают как мужчин, так и женщин. Неудачные предметы гардероба больше сердят мужчин, а кухонные принадлежности, сладкое неправильно подобранная парфюмерно-косметическая продукция — женщин. При этом 24% опрошенных считают самым худшим отсутствие подарка на Новый год.