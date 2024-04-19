Носители китайского и английского языков обучат казанских студентов-инженеров

В казанском «Лицее – инженерном центре» организуют групповые занятия-интенсивы по английскому и китайскому языкам. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На интенсивах студентам будут преподавать английский язык с учетом специфических терминов по направлениям «Аэрокосмическое направление», «Интернет вещей», «Медицинское приборостроение», «Устойчивое развитие». Слушатели должны освоить разговорную речь, письмо и понимать английскую речь на слух до уровня B2.

Что касается китайского языка, то у участников этих интенсивов должны появиться такие навыки, как разговорная речь, письмо, понимание китайской речи на слух.

Преподавать будут педагоги-носители языка. Учеников в группе должно быть не более 25 человек.

Сумма контракта оценивается почти в 3,4 млн рублей. Полный курс занятий должен завершиться до конца года.