«Носила партизанам хлеб»: тыловику из Буинского района РТ вручили юбилейную медаль

Фото: пресс-служба Буинского района РТ

Труженица тыла Варвара Романовна Ершова родилась в Белоруссии и испытала на себе все тяготы войны. Сегодня ей 98 лет, она живет в селе Кият Буинского района РТ, где, несмотря на преклонный возраст, остается самостоятельной.

«Мама еще на своих ногах, но я каждый день забегаю к ней по дороге в школу, часто приношу обед», – рассказывает ее дочь Любовь Миронова.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Воспоминания о военных годах Варвара Романовна хранит в памяти четко, не забывая ни одной детали.

Когда началась война, Варе было 14 лет. Их деревню Николаевку в Гомельской области захватили немцы. Оккупанты жестоко расправлялись с местными жителями – на глазах ее матери застрелили брата. От пережитого ужаса женщина ослепла.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Варя и еще пять девочек тайком носили партизанам в лес хлеб. Немцы узнали об этом, и девочки, боясь наказания, несколько суток прятались в подполье заброшенного дома без еды и воды.

«Они не знали, выживут ли. Боялись, что их найдут, но все равно продолжали помогать партизанам. Дети ложились спать голодными, но с рассветом, пока охранники еще спали, бежали в лес с хлебом», – передает слова матери Любовь Николаевна.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

После Победы Варвара встретила своего будущего мужа Николая Ершова – участника войны с Японией. Он был родом из деревни Кугальна. Сначала семья жила на Сахалине, где родились два сына, но в 1950 году вернулась в родные края. В Кугальне у них появились еще дочь и двое сыновей.

Всю жизнь Варвара работала дояркой, Николай – учетчиком. Они вместе построили дом, но в 2004 году Николай скончался, и Варвара переехала ближе к дочери в Кият.

На днях ветерану тыла вручили медаль в честь 80-летия Великой Победы. Волонтеры и глава села поздравили ее с наградой, поблагодарив за стойкость и преданность Родине.