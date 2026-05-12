Норвежский журналист заявил, что Коростелев имеет право публично отвечать Большунову

Норвежский журналист Ян Петтер считает, что российский лыжник Савелий Коростелев имеет право публично реагировать на колкие высказывания своего коллеги по сборной РТ Александра Большунова.

«Разумеется, Коростелев имеет полное право отвечать на такие низкие выпады. Он выступал – и выступал намного выше ожиданий – на международных соревнованиях в свой первый год на этом уровне. Он был даже очень близок к сенсационной олимпийской медали.

Он также обыграл Большунова после возвращения в Россию. Ему нет никакой необходимости молчать и слушать этот бред. Это лишь привлекает дополнительное внимание к спорту. И лыжным гонкам это нужно» – сказал Петтер РИА Новости Спорт.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе дала совет Савелию Коростелеву побольше тренироваться, нежели уделять время своему медийному образу, а также перестать публично конфликтовать с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Во время ОИ-26 в Италии Савелий Коростелев показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км), но не прошел квалификацию классического спринта, заняв 35-е место.

Наивысшим достижением в нынешнем прошедшем сезоне для 22-летнего лыжника стала «бронза» в рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом.

Также после возвращения в Россию с международных соревнований Коростелев принял участие в финале Кубка России, где стал третьим в гонке свободным стилем на 3,3 км и вторым на 10 км в Апатитах, а также третьим в гонке преследования в «классике» на 10 км и вторым в марафоне на 10 км в Кировске.