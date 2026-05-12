news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 мая 2026 11:22

Норвежский журналист заявил, что Коростелев имеет право публично отвечать Большунову

Читайте нас в
Телеграм
Норвежский журналист заявил, что Коростелев имеет право публично отвечать Большунову
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Норвежский журналист Ян Петтер считает, что российский лыжник Савелий Коростелев имеет право публично реагировать на колкие высказывания своего коллеги по сборной РТ Александра Большунова.

«Разумеется, Коростелев имеет полное право отвечать на такие низкие выпады. Он выступал – и выступал намного выше ожиданий – на международных соревнованиях в свой первый год на этом уровне. Он был даже очень близок к сенсационной олимпийской медали.

Он также обыграл Большунова после возвращения в Россию. Ему нет никакой необходимости молчать и слушать этот бред. Это лишь привлекает дополнительное внимание к спорту. И лыжным гонкам это нужно» – сказал Петтер РИА Новости Спорт.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе дала совет Савелию Коростелеву побольше тренироваться, нежели уделять время своему медийному образу, а также перестать публично конфликтовать с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Во время ОИ-26 в Италии Савелий Коростелев показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км), но не прошел квалификацию классического спринта, заняв 35-е место.

Наивысшим достижением в нынешнем прошедшем сезоне для 22-летнего лыжника стала «бронза» в рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом.

Также после возвращения в Россию с международных соревнований Коростелев принял участие в финале Кубка России, где стал третьим в гонке свободным стилем на 3,3 км и вторым на 10 км в Апатитах, а также третьим в гонке преследования в «классике» на 10 км и вторым в марафоне на 10 км в Кировске.

#лыжные гонки #елена вяльбе #Савелий Коростелев #Александр Большунов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026
Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

11 мая 2026
Новости партнеров