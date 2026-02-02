Норвежский журналист оценил шансы Коростелева и Непряевой на Олимпиаде 2026

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил шансы российских лыжников на предстоящих Олимпийских играх в Италии в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Отвечая на вопрос о перспективах российских спортсменов, Сальтведт дал конкретный прогноз по двум фаворитам: Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой.

«Коростелев, как я считаю, будет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке. Но, как я уже говорил, пока он не дотягивает до норвежцев. Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках и использовать это как основу для дальнейшего роста», – сказал журналист.

Олимпийские соревнования по лыжам стартуют 8 февраля в Валь-ди-Фьемме, на лыжном стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум».