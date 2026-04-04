Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции для норвежских лыжников наносит вред виду спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на VG.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии норвежские спортсмены завоевали 11 из 18 медалей в мужских лыжных гонках, причем все шесть золотых наград выиграл Йоханнес Клебо.

Сундбю отметил, что у мужчин полностью отсутствует международное разнообразие, что вызывает беспокойство. По его словам, перед такими Олимпийскими играми, как в этом году, невозможно назвать иностранного спортсмена фаворитом в борьбе за медали, тем более за место в первой четверке. Он добавил, что не знает, случалось ли подобное раньше, и что никто не придет, чтобы занять место России.

Спортсмен также заявил, что всю систему необходимо тщательно изучить, и выразил убеждение, что Норвегию следует лишить почти всех привилегий.