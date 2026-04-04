news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
4 апреля 2026

Норвежский лыжник Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции вредит спорту

Читайте нас в
Телеграм
Норвежский лыжник Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции вредит спорту
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции для норвежских лыжников наносит вред виду спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на VG.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии норвежские спортсмены завоевали 11 из 18 медалей в мужских лыжных гонках, причем все шесть золотых наград выиграл Йоханнес Клебо.

Сундбю отметил, что у мужчин полностью отсутствует международное разнообразие, что вызывает беспокойство. По его словам, перед такими Олимпийскими играми, как в этом году, невозможно назвать иностранного спортсмена фаворитом в борьбе за медали, тем более за место в первой четверке. Он добавил, что не знает, случалось ли подобное раньше, и что никто не придет, чтобы занять место России.

Спортсмен также заявил, что всю систему необходимо тщательно изучить, и выразил убеждение, что Норвегию следует лишить почти всех привилегий.

#норвегия #лыжный спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

5 апреля 2026
Новости партнеров