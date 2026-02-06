news_header_top
Норвежский лыжник пожелал удачи Коростелеву на ОИ-26

Фото: Эрик Добролюбов / "Татар-информ"

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг пожелал удачи российскому спортсмену Савелию Коростелеву. Сделал он это кратко и лаконично, оставив комментарий под постом россиянина в одно слово.

«Удачи», – прокомментировал Нортуг пост Коростелева в соцсетях.

По итогам этапов Кубка мира Савелий Коростелев идет на 14-м месте с 537 очками.

Зимние Олимпийские игры – 2026 проходят в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д'Ампеццо. 13 российских спортсменов примут участие в данных соревнованиях в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта.

Соревнования по лыжным гонкам стартуют 7 февраля и завершатся 22 февраля.

