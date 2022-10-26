Норвежский город Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском

Власти норвежского города Тромсе объявили о разрыве побратимских отношений с Мурманском, Архангельском и Надымом. Причиной такого решения стал конфликт на Украине, сообщает телерадиокомпания NRK.

«В среду муниципальный совет Тромсе единогласно принял решение немедленно расторгнуть соглашения о побратимстве с российскими городами Мурманск, Архангельск и Надым», — подчеркивается в сообщении.

Мэр Тромсе Гуннар Вильхельмсен отметил, что побратимские связи норвежского города с российскими могут возобновиться после окончания конфликта. Принятое решение, ожидает он, станет сигналом для Президента России Владимира Путина о необходимости прекращения спецоперации.

В РИА Новости напомнили, что помимо Тромсе побратимами российских городов являются норвежские Варде, Нарвик, Му-и-Рана, Харстад, Мосс, Буде и Альта.