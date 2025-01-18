Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не сдержал эмоций, объявляя о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Йоханнес Бё заплакал на пресс-конференции, когда объявил, что завершают карьеру в спорте. Ранее в своих соцсетях он заявил, что приближается к концу той мечты, которая зажигала в нем искру, пишет РИА «Новости».

«Это тяжело. Когда начался новый сезон, мне все казалось не таким, как прежде», - сказал спортсмен, отметив, что в тот момент уже не так радовался переездам, тренировкам. Произнося эти слова, биатлонист заплакал.

Он отметил, что во время своей болезни в Рождество, у него было время поразмыслить. Поначалу он планировал готовиться к Олимпиаде 2026-го, но, открыв для себя мысль, что этот сезон станет последним, спортсмен «понял, что так и есть».

«Начало года было совсем другим. Есть о чем подумать, но мне приятно об этом рассказать», - поделился Йоханнес Бё.