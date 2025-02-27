Норвежские СМИ: «Большунов прав, когда говорит о падении конкуренции в лыжах без России»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт высказал свое мнение об исключении российских спортсменов и прокомментировал слова трехкратного российского лыжника Александра Большунова о доминирующем положении норвежцев без россиян на международной арене.

«Естественно, Большунов прав. Исключение российских спортсменов привело к падению уровня конкуренции в мужских лыжных гонках. Положение норвежцев слишком доминирующее, и интерес к ним из-за этого падает. В спорте нам не достает участия таких российских спортсменов, как Большунов. Но это касается только спорта, в данный момент, к сожалению, это невозможно отделить от политики. Но стоит отметить, что так было и до СВО», — цитирует Сальтведта РИА Новости Спорт.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал норвежской газете VG о том, что без конкуренций с лучшими спортсменами на международных стартах падает его собственный уровень. Также он отметил, что в нынешней ситуации ему тяжело найти мотивацию для того, чтобы продолжать выигрывать.

Напомним, Большунов выступает за сборную Татарстана. В общем зачете Кубка России он идет только четвертым с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардашев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.

Недавно Большунов одержал победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 километров, которая проходила в Италии.

Автор: Камиля Гафурова