Норвегия ввела санкции против 30 россиян и 7 российских организаций

Норвегия ввела новый пакет санкций против России, ограничения коснулись 30 физических лиц и семи организаций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на правительство королевства.

«Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников», – заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что рестрикции введены против россиян, которые причастны к проведению референдумов на территории донбасских республик, Запорожской и Херсонской областей. Анникен Хюитфельдт утверждает, что санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют четкую реакцию Европы на действия России.

Это уже восьмой пакет санкций Евросоюза, к которому присоединилась Норвегия. Всего в ее санкционном списке более 1 260 человек и 115 организаций.