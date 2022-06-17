Норвегия вслед за ЕС ввела эмбарго на российскую нефть

Норвегия поддержала шестой пакет санкций Евросоюза и ввела запрет на импорт российской нефти по морю. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел королевства.

Запрет вступает в силу немедленно, однако документ предусматривает переходные периоды до 5 декабря текущего года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Помимо этого, власти страны запретили предоставлять РФ техническую и финансовую помощь, связанную с импортом нефти, а также оказывать услуги юрлицам и Правительству России. К таким услугам относятся, в частности, бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

Также Норвегия ввела санкции против 65 граждан РФ и 18 российских организаций. Всего в черном списке оказались 1 158 человек и почти 100 предприятий и организаций.

«Несмотря на то, что торговый оборот между Россией и Норвегией незначителен, от антироссийских санкций значительно пострадают некоторые норвежские предприятия и их сотрудники», — говорится в сообщении норвежского МИДа.

В начале июня ЕС ввел в отношении России шестой пакет санкций, который включает в себя запреты на поставки российской нефти. Согласовать рестрикции страны — участницы союза не могли в течение нескольких недель — в частности, утверждению пакета препятствовали Венгрия и другие страны, объясняя свою позицию большой зависимостью от российских энергоресурсов.

В итоге нефтяное эмбарго ввели с некоторыми послаблениями: так, санкции не запрещают странам ЕС закупать экспортируемую из РФ нефть при условии, что она была добыта в другой стране. Кроме того, запрет не касается российской сырой нефти, которая поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.