Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в поселения на Шпицбергене

Норвегия готова пропустить грузы для российских поселений на архипелаге Шпицберген через свою территорию. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Министерство иностранных дел Норвегии проинформировало, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага, отмечается в сообщении телеканала.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства королевства Ане Лунде заявила, что у Норвегии никогда не было цели останавливать поставки на Шпицберген, включая Баренцбург, но из-за санкций их нельзя было перевозить на грузовике, зарегистрированном в России.

«В Тромсё его (российский груз — прим. Т-и) перевезла норвежская транспортная компания», — пояснила она.

Ранее запрос разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселения Баренцбург в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь».