Норвегия поставит Украине восемь танков, машины поддержки и средства на боеприпасы

Норвегия планирует передать Украине восемь танков и до четырех боевых машин поддержки. Кроме того, Киев получит средства на закупку боеприпасов и запчастей к полученной технике. Об этом со ссылкой на норвежское Минобороны сообщает ТАСС.

«Мы решили передать Украине восемь танков и до четырех машин специального назначения. Решение о передаче было принято после тесного диалога как с главнокомандующим, так и с другими европейскими странами. Конфликт на Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что Норвегия также планирует помогать Киеву в обучении танкистов в Польше.