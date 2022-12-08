Норвегия поддержала введение потолка цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель, поддержав таким образом ужесточение антироссийских санкций, говорится в заявлении МИД королевства. Целью этой меры дипведомство назвало «сокращение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников», – приводит ТАСС сообщение норвежского МИДа.

Напомним, страны-участницы G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для находящихся в их распоряжении судов и подчиненных территорий. В России заявили, что готовят ответный механизм, который запретит вести торговлю со странами, поддержавшими ценовое ограничение. Сегодня в Кремле подтвердили, что создание такого механизма завершается.