Норвегия отказалась снижать цены на газ для покупателей из ЕС, несмотря на кризис

Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС, несмотря на энергетический кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти и энергетики королевства Терье Осланда.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — заявил глава ведомства.

Он подчеркнул, что правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

Осланд напомнил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка».

Ранее Financial Times писала, что руководители компаний из стран ЕС, которые импортируют норвежский газ, все чаще «в частном порядке» выступают в пользу экспорта королевством голубого топлива «по сниженной цене».

Ситуация с газом и другими энергоносителями в Европе сильно ухудшилась после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже семь пакетов рестрикций.