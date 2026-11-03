Норвегия на ЧМ-2027 сыграет со всеми — кроме России: федерация объяснила демарш

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Федерация хоккея Норвегии официально заявила, что сборная страны не будет играть против России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии в мае.

Остальные матчи норвежской команды на групповом этапе состоятся по расписанию. О решении было проинформировано руководство ИИХФ.

В федерации отметили, что позиция Норвегии остается неизменной: Россия, по мнению норвежской стороны, должна быть исключена из всех международных турниров до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

В заявлении также говорится, что отказ от игры с Россией продиктован ответственностью за безопасность и благополучие игроков, персонала команды и их семей.

«Норвегия — исходя из текущей ситуации и той информации, которой мы располагаем на сегодняшний день, — не выйдет на матч со сборной России на чемпионате мира в Германии в мае 2027 года. Остальные матчи в группе пройдут в обычном режиме», — сказано в заявлении.

По оценке Федерации хоккея Норвегии, матч против России в нынешних условиях может создать серьезные риски для безопасности хоккеистов и сотрудников команды.

«По нашей оценке, игра с Россией в нынешних обстоятельствах может подвергнуть наших игроков и персонал команды значительному риску в сфере безопасности», — добавляется в заявлении.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.