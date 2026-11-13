Норвегия будет отказывать во въезде спортсменам из России и Белоруссии

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Правительство Норвегии заявило, что не намерено допускать российских и белорусских профессиональных спортсменов и вспомогательный персонал к участию в соревнованиях на территории страны.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте правительства, россиян и белорусов будут выдворять, если они прибудут в Норвегию для участия в спортивных турнирах.

В Осло отмечают, что у страны уже действуют строгие правила выдачи виз и въезда для граждан России и Беларуси.

Однако смягчение ограничений со стороны международных специализированных федераций приводит к тому, что всё больше спортсменов высокого уровня и сопровождающего персонала из этих стран могут получить возможность приезжать в Норвегию на соревнования.

Правительство хочет воспрепятствовать этому, пока продолжается специальная военная операция.

В связи с этим Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии даст указание Директорату по делам иностранцев (UDI) и Директорату полиции (POD) выдворять российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал на основании Закона об иностранцах, если они прибудут в страну для участия в спортивных соревнованиях.

Изменения, как ожидается, вступят в силу в ближайшее время.

Напомним, с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам.