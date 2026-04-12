На главную ТИ-Спорт 12 апреля 2026 10:16

Нормы ГТО в спорткомплексе «Лидер» сдали работники предприятий и организаций Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Мероприятие по выполнению нормативов ГТО среди работников предприятий и организаций прошло в спортивном комплексе «Лидер». В нем приняли участие более 200 человек, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

На церемонии открытия отличившимся участникам вручили золотые знаки ГТО. Награды получили сотрудники Алексеевскдорстроя, учреждений социальной защиты, Стройдорсервиса, Алексеевскводоканала, Детской школы искусств, районного Дома культуры, библиотеки, а также спортивной школы и спортивной школы по зимним видам спорта.

Мероприятие направлено на развитие массового спорта и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой. Оно проводится в рамках государственной программы «Спорт России», которая также предусматривает популяризацию комплекса ГТО.

