Нормы ГТО в спорткомплексе «Лидер» сдали работники предприятий и организаций Татарстана

Мероприятие по выполнению нормативов ГТО среди работников предприятий и организаций прошло в спортивном комплексе «Лидер». В нем приняли участие более 200 человек, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

На церемонии открытия отличившимся участникам вручили золотые знаки ГТО. Награды получили сотрудники Алексеевскдорстроя, учреждений социальной защиты, Стройдорсервиса, Алексеевскводоканала, Детской школы искусств, районного Дома культуры, библиотеки, а также спортивной школы и спортивной школы по зимним видам спорта.

Мероприятие направлено на развитие массового спорта и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой. Оно проводится в рамках государственной программы «Спорт России», которая также предусматривает популяризацию комплекса ГТО.