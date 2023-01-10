Нормы ГТО в 2022 году выполнили 1,8 тыс. казанских студентов

1800 студентов Казани сдали в 2022 году нормы комплекса ГТО на знаки отличия. Это учащиеся Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ. Золотой знак отличия из них получили 732 студента, серебряный – 648 студентов. Еще 420 студентов заработали бронзовый знак отличия.

Только в прошлом декабре более 200 тысяч россиян, в том числе 9,7 тысяч татарстанцев, присоединились к движению ГТО. Общее число присоединившихся к движению в стране – 19,4 млн человек или 14,3% населения в возрасте старше 6 лет, сообщает пресс-служба Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Студенты столицы Татарстана с большим желанием сдают нормативы, отметила руководитель Центра тестирования ГТО Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Гульфия Габдулхаерова. «Каждый мог оценить уровень своей физической подготовки. Главное – это стремление показать лучший результат и получить свой золотой знак», – добавила она.

В декабре в Казани студенты сдали нормы ГТО по двум видам спорта: плавание и лыжные гонки. «В планах на 2023 год – побить собственный студенческий рекорд», – рассказала Габдулхаерова.

Нормы ГТО учащиеся сдают в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни», главная цель которого привлечь к 2030 году к регулярным занятиям спортом и физической культурой 70% жителей страны.

Нацпроекты в России реализуются по поручению Президента Владимира Путина с 2019 года.