«Приведет к понятной цифре для сельчан»: Татарстан вводит тариф на сбор мусора в мешках

Работу регоператоров в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Западной зоне Татарстана обсудили на заседании штаба Госкомитета РТ по тарифам в Набережных Челнах. Председатель штаба уличил «Гринту» в нестыковке сравниваемых данных, пригласил Росприроднадзор на «ужасный» полигон в Нижнекамске и объявил о тарифах на «мешочный сбор»

Расширенное заседание штаба Госокомитета РТ по тарифам провел председатель ведомства Александр Груничев Фото: kt.tatarstan.ru

«Гринта» купила новые мусоровозы и поставила их на контроль

Расширенное заседание штаба Госокомитета РТ по тарифам провел председатель ведомства Александр Груничев. По традиции встреча началась с обсуждения собираемости платежей за вывоз ТКО в Татарстане и жалоб жителей региона на свалки и несвоевременный вывоз мусора в «Народном контроле».

О работе регионального оператора ООО «Гринта» в Восточной зоне проинформировала гендиректор организации Светлана Ярлыченко. По ее словам, в зоне деятельности регоператора в 2022 году было вывезено 727 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. «Гранта» обслуживает 23 муниципальных района, включая Набережные Челны, а это почти 2 млн человек.

«В нашей зоне обслуживания насчитывается около 53 тыс. юрлиц и работает 165 единиц мусоровывозящей техники. Мы сначала вывозим отходы на два мусоросортировочных комплекса, а затем на 17 полигонов. С 2019 года закупили более 9 тыс. евроконтейнеров, в Набережные Челны передано 2,4 тыс. контейнеров», — сказала Ярлыченко.

Она отметила, что в тарифе на покупку контейнеров предусмотрен лишь 1 процент от необходимой валовой выручки. Между тем регоператор с закупкой новых емкостей для мусора и мусоровозов справляется.

«В данном случае количество контейнеров должно составлять 25%, мы передаем 26%, здесь все хорошо. Мы обновили 126 единиц мусоровывозящей техники. Доля населения, охваченного коммунальной услугой, составляет 100%. В 261 населенном пункте впервые начался вывоз ТКО», — подчеркнула докладчица.

Далее она рассказала про работу программного обеспечения, с помощью которого регоператор в дальнейшем намерен оспаривать жалобы на несвоевременный и некачественный вывоз мусора.

«Мы сделали инвентаризацию наших контейнерных площадок и площадок с «мешочным». Можем посмотреть фотографию до обслуживания и после. Таким образом, когда к нам поступает вопрос – была ли техника или почему не обслужили ту или иную контейнерную площадку, мы можем посмотреть в нашем программном обеспечении, и с помощью системы ГЛОНАСС увидеть, был ли мусоровоз на месте, действительно ли мы опорожнили тот или иной контейнер», - пояснила Ярлыченко.

На сегодняшний день эта система, по ее словам, проходит так называемую обкатку, в неё загружаются данные из районов. Гендиректор «Гринты» надеется, что до конца года сможет в полной мере просматривать в оперативном режиме все подопечные районы.

За три года Восточная зона задолжала 186 млн

За январь-май собираемость платежей регионального оператора составила 93,2% от плана, а собираемость от начислений – 96,8%. В лидерах по собираемости от плана, который зависит от количества жителей в конкретном муниципалитете, оказались Набережные Челны, Тукаевский и Нижнекамский районы. Отставание наблюдается в Аксубаевском, Черемшанском и Новошешминском. Отчет регоператора об успехах в работе неожиданно прервал Александр Груничев:

«Может, просто в Набережных Челнах план маленький?» - поинтересовался Груничев.

«Нет, количество жителей там совпадает, все нормально, - парировала Ярлыченко, - Вот, возьмем Аксубаевский район. Дело в том, что по данным территориальной схемы там числится 29,3 тыс. человек. А количество жителей по данным Росстата – 26,9 тыс. человек. Решили сравнить: доля начисления от плана – 63 %, если обращаться на данные Росстата, то было бы 69».

В свою очередь Александр Груничев поинтересовался, за какой год учитывается количество жителей по данным территориальной схемыю Оказывается, по данным, когда она была утверждена.

«Мы сравнимые вещи сравниваем или нет?» - уточнил руководитель Госкомитета РТ по тарифам.

«Сравнимые! Дело в том, что я пыталась найти ответ на вопрос, не связаны ли это с тем, что у нас данные отличаются. Нет, не связано. Дело в том, что нужно продолжать совместную работу с данными», - уклончиво ответила Ярлыченко.

На это Груничев заметил, что «Гринта» сравнивает свои данные за 2018 год с данными Росстата за 2021 год, полученные по итогам последней переписи населения.

«То, что вы говорите, имеет место быть, но совместную работу с районами никто не отменял. Все-таки надо смотреть количество прописанных лиц. У регоператора с начала реформы, к сожалению, до сих пор нет доступа к базе», - пожаловалась Светлана Ярлыченко.

Она также сообщила, что просроченная дебиторская задолженность по физлицам по всей зоне сейчас составляет 186 млн рублей. Это общая задолженность за три года. Регоператор проводит как досудебную, так и судебную работу.

«Основной фокус – на должниках»

Работа по заключению договоров с юрлицами продолжается. У регоператора есть ряд районов, где доля собираемости платежей составляет более 90% от плана. В этот список входят Набережные Челны, Менделеевский, Агрызский, Тукаевский, Елабужский и Нижнекамский районы. Наряду с этим есть достаточно большой список отстающих районов, «где нужно продолжать работу». По словам спикера, «сейчас основной фокус будет на них».

Что касается бюджетных организаций, то некоторые районы абсолютно не имеют дебиторской задолженности. Это Бугульминский, Муслюмовский, Заинский, Агрызский, Сармановский и Лениногорский, а также Набережные Челны.

С 2020 по 2022 годы дебиторская задолженность бюджетных организаций составляет 59 млн рублей. Самые крупные долги скопились в Елабужском (12 млн), Нижнекамском (24 млн), Мамадышском (4 млн), Алдьметьевском – (11,5 млн), Тукаевском и Менделеевском районах (по 2 и 1,5 млн рублей соответственно).

Далее руководитель «Гринты» рассказала про нашумевшие судебные тяжбы с бюджетными и образовательными организациями.

«Наверное, многие из вас видели публикации в СМИ, что «Гринта» подает в суд на детские сады и школы. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, что, к сожалению, здесь другого выхода нет, потому что сейчас возникают вопросы в законодательной сфере. Недавно прошло выездное совещание в Нижнекамском районе, где также говорили, что региональный оператор работает по одним нормативам – 922 постановление, а у ЖКХ для бюджетных учреждений есть еще и другие», — отметила спикер.

Ярлыченко считает, что «этот вопрос нужно привести в соответствие с тем, чтобы Минфин выделял соответствующие денежные средства районам».

Мамдышская мусороперегрузочная станция пройдет проверку в августе

Далее речь пошла о большой загруженности действующих полигонов. К 2025 году все полигоны, которые находятся в зоне обслуживания «Гринты», исчерпают свой ресурс. Назрела необходимость в создании новой инфраструктуры обращения с отходами. В этом году регоператор запускает строительство четырех мусороперегрузочных станций в Мамадышском, Агрыском, Актанышском и Нурлатском районах. Светлана Ярлыченко решила подробно рассказать участникам штаба, что такое мусороперегрузочные станции.

«Это территория, куда заезжают мусоровозы, проходят процедуру взвешивания. Далее они пересыпают свои отходы в мультилифты, предварительно проходя процедуру измельчения крупногабаритных отходов. Далее автопоезд направляется на полигоны. Когда будет построен межмуниципальный комплекс обращения с отходами, отходы сначала будут проходить процедуру сортировки, а потом хвосты будут направляться на полигоны», — объясняла она.

Со слов спикера, Мамадышская мусороперегрузочная станция уже готова к открытию на 100%.

«Давайте на 16 августа назначим открытие», - предложил Груничев.

На такое предложение Ярлыченко возразила, что с 3 по 12 августа пройдёт проверка объекта на соответствие проектной документации Госстройнадзором.

«Как только все пройду, я вас приглашу», - сказала она.

Однако руководитель Госкомитета РТ по тарифам продолжал стоять на своем, объясняя это тем, что запланировал на 16 августа прием жителей в Мамадышском районе, и было бы неплохо совместить эти два мероприятия.

«Я постараюсь сделать все от меня зависящее. Постараюсь», - пообещала с улыбкой руководитель «Гринты».

В отношении других мусороперегрузочных станций в Агрызе, Актаныше и Нурлате Ярлыченко сообщила, что «работы завершатся к ноябрю-декабрю этого года».

«В перспективе — создание новой инфраструктуры обращения с отходами. Согласно территориальной схеме предполагается строительство двух межмуниципальных комплексов обращения с отходами, каждый из которых будет включать в себя мусоросортировочный завод, площадку для компостирования органической фракции и полигон ТКО. До 2025 года объекты должны быть», — заключила Светлана Ярлыченко.

Груничев пригласил Росприроднадзор на «ужасный» Нижнекамский полигон

Далее гендиректор «Гринты» по уже сложившейся традиции в очередной раз рассказала участникам штаба о работе по экопросвещению детей и продемонстрировала книжки-раскраски. Потом спикер вспомнила про жалобы татарстанцев в «Народный контроль».

«Как вы помните, в прошлом году часто в системе «Народный контроль» люди жалуются на то, что стоят вот такие тазики, они открытые, ничем не прикрываются. «Гринта» для Набережных Челнов закупила контейнеры разного объема – 2091 штуку, они приходят буквально к 10 числу, будет распределение по управляющим компаниям», - сказала она.

Но рассказ о новых контейнерах был вновь прерван Груничевым.

«Предлагаю ускорить работу по реализации взятых на себя обязательств в рамках соглашений с Минстроем. Для этого необходимо в наш адрес в двухнедельный срок предоставить скорректированную дорожную карту с указанием конкретных объектов инфраструктуры, сроках их действия и стоимости. Минстрою надо по схеме решение принимать. Давайте мы будем с конкретным регоператором отрабатывать, а не ждать, когда каждый примет окончательное решение. Потому что проблема уже назрела и может скоро, как фурункул, вскрыться, и нас затопит», - заметил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Александр Груничев также поделился впечатлениями, оставшимися от недавнего визита на Нижнекамский полигон.

«Он находится в ужасном состоянии, непонятно, что там происходит. Очень негативное впечатление у меня оставило посещение данного объекта. Предлагаю Росприроднадзору тоже посетить данный полигон», - сказал председатель штаба.

Груничев пояснил, что ему не совсем понятна схема работы полигона, и поручил представить необходимые документы.

На торги по переработке ртутных ламп представители Татарстана не вышли

Об утилизации опасных отходов в нашем регионе проинформировала начальник Управления учета, аналитики и моделирования федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ФГУП «ФЭО» Наталья Кривенко. Она напомнила, что с марта 2022 года Федеральный экологический оператор преступил к выполнению возложенных на него государством функций по оказанию услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности. ФЭО также является оператором Федеральной государственной информационной системы по учету и контролю за обращениями с опасными отходами. В апреле ФАС России установила тарифы, дифференцированные по классам опасности.

«В ходе реализации федерального проекта «Инфраструктура по обращению с отходами I и II классов опасности» ФЭО занимается проектированием семи производственно-технических комплексов, которые будут обеспечивать обезвреживание и утилизацию отходов. Плановый срок ввода в эксплуатацию объектов — 2024—2025 годы. До этого срока все виды указанных выше услуг ФЭО будет закупать у сторонних организаций — юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть соответствующая лицензия», — добавила Кривенко.

В настоящее время по Татарстану в Федеральной государственной информационной системе зарегистрировано 519 юрлиц, в результате работы которых образуются опасные отходы, а это 37% участников рынка. Из них 490 заключили договоры. Ожидается, что в системе зарегистрируются более 1,4 тыс. юрлиц.

Реестр лицензий операторов по транспортированию таких отходов ведёт Росприроднадзор. В Татарстане такой деятельностью занимаются 209 юрлиц, имеющих лицензии. Из них в информационной системе пока зарегистрированы лишь 65, что составляет 31%. На территории региона сейчас работают три оператора по переработке опасных отходов, все они зарегистрированы в системе.

«Что касается переработки ртутных ламп, то это первый класс опасности. По Республике Татарстан на торги вышли два предприятия. Это чебоксарский «Меркурий» и «Селена-Экология» из Ульяновской области. Из Татарстана ни один лицензиат на торги не вышел. Контракты заключены и два указанных предприятия будут обслуживать республику по сбору, транспортированию и утилизации лило обезвреживанию ртутных ламп», — констатировала спикер.

Она пояснила, что всего насчитывается 485 видов отходов первого и второго классов опасности. На каждый из них, за исключением ртутных ламп, операторы отбираются отдельно. К примеру, на утилизацию аккумуляторов.

Наталья Кривенко напомнила, что все предприниматели и юрлица, у которых образуются отходы первого и второго классов опасности, по закону обязаны зарегистрироваться в информационной системе и предоставить информацию о образующихся видах отходов. В этой же системе они будут подавать заявки на их вывоз. Между Правительством Татарстана и ФЭО заключено соглашение о взаимодействии. Буквально на прошлой неделе прошёл обучающий вебинар с участниками рынка региона.

В завершение работы штаба Александр Груничев объявил о намерении ввести отдельный тариф на «мешочный сбор» в Татарстане.

«Есть инициатива комитета рассмотреть вариант установления отдельного тарифа на «мешочный сбор». Это, во-первых, будет стимулировать обустройство контейнерных площадок. Во-вторых, приведет к более понятной цифре для жителей сельских районов», - заключил он.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»