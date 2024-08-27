Нормативы финансирования образования обсудили в Минюсте Татарстана

В Министерстве юстиции Татарстана обсудили законопроекты республики об утверждении нормативов финансирования госгарантий реализации прав на получение образования в РТ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам единогласно поддержал документы. Они разработаны Минобрнауки РТ и направлены на реализацию норм федерального законодательства.

Участники встречи напомнили, что региональные органы власти отвечают за финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ, составленных в соответствии с федеральными стандартами. Средства выделяются в виде субвенций местным бюджетам. Они направляются на зарплаты педагогов, закупку учебников и пособий, средств обучения, игр и игрушек для детских садов.

«В Татарстане нормативы финансирования рассчитаны в соответствии с правилами, утвержденными постановлениями Кабинета Министров республики. Они учитывают уровень образования, профиль обучения, местоположение образовательной организации, ее тип и особенности реализуемых программ (например, для детей с ограниченными возможностями здоровья)», — объяснили в пресс-службе Министерства юстиции РТ.

Норматив устанавливается на одного воспитанника детсада или школьника на год. Если образовательное учреждение является малокомплектным, то на группу или класс-комплект.