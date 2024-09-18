Нормативы финансирования кадетских школ утвердили в Татарстане

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В Татарстане утверждены нормативы финансирования кадетских школ и кадетского корпуса на 2025–2027 годы. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Затраты на кадетов, которые проживают в городских интернатах при школах и корпусе (единственный в Татарстане кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина находится в Нижнекамске — прим. Т-и), увеличатся с 195 725 рублей в 2024 году до 222 484 рублей в 2025-м, 236 297 — в 2026-м и 251 220 — в 2027-м.

При этом затраты на воспитанников в интернатах при сельских кадетских школах вырастут с 200 765 рублей в 2024 году до 226 678 рублей в 2025-м, 240 574 — в 2026-м и 255 586 — в 2027-м.

На кадетов, которые проживают в городах, но не в интернатах, затраты увеличатся с 89 266 рублей в 2024 году до 96 155 рублей в 2025-м, 100 550 — в 2026-м и 105 512 — в 2027-м.

В свою очередь затраты на воспитанников сельских кадетских школ, которые не живут в интернатах, вырастут с 90 512 рублей в 2024 году до 97 070 рублей в 2025-м, 101 548 — в 2026-м и 106 299 — в 2027-м.

Вместе с тем постановлением установлены поправочные коэффициенты к объему финансирования — свои для каждого образовательного учреждения.