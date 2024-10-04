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Экономика 4 октября 2024 18:36

Норматив стоимости «квадрата» жилья для молодых семей в Казани вырастет до 151 тыс.

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В IV квартале 2024 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани вырастет до 151 163 рублей. Соответствующее постановление исполнительного комитета проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что эта сумма используется при расчете платежеспособности молодых семей и для определения размера социальных выплат.

Во II квартале показатель был на 15 875 рублей ниже и достигал 135 288 рублей.

#стоимость жилья #молодые семьи
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