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Норматив стоимости «квадрата» жилья для молодых семей в Казани вырастет до 151 тыс.
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В IV квартале 2024 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани вырастет до 151 163 рублей. Соответствующее постановление исполнительного комитета проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, что эта сумма используется при расчете платежеспособности молодых семей и для определения размера социальных выплат.
Во II квартале показатель был на 15 875 рублей ниже и достигал 135 288 рублей.
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