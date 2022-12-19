«Норма будет перевыполнена»: за половину декабря Казань засыпало снегом и затопило дождем

За два минувших выходных дня на Казань обрушилось около 25 мм осадков в виде дождя и снега. В результате за две первые декады в городе превышена месячная норма осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«За два дня в Казани выпало 25 мм осадков, а с начала месяца — около 40 мм дождя и снега. Согласно данным метеостанции „Казань Университет“, среднемесячная норма осадков в декабре в нашем городе составляет более 50 мм», — сказал он.

Спикер отметил, что весь декабрь в республике наблюдается смена волн тепла и холода. Характер погоды крайне неустойчивый. Согласно средним многолетним наблюдениям сейчас среднесуточная температура в столице Татарстана должна быть -9 градусов. Фактически в выходные она была чуть ниже 0 – это очень большая аномалия, считает Переведенцев. Согласно его данным, к концу недели в городе вновь ожидается потепление и снег с дождем.