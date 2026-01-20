Nordwind задержала рейсы из Казани в Астрахань и Уфу из-за тумана
Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке ряда рейсов, в том числе в Казань. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия – в аэропорту Астрахани наблюдается туман, из‑за которого введены временные ограничения на выполнение полетов.
Задержаны следующие рейсы:
- EO/N4‑725 Казань – Астрахань;
- EO/N4‑726 Астрахань – Казань;
- EO/N4‑769 Казань – Уфа;
- EO/N4‑770 Уфа – Казань.
Авиакомпания уточнила, что пассажирам будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.