news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 января 2026 11:34

Nordwind задержала рейсы из Казани в Астрахань и Уфу из-за тумана

Читайте нас в
Телеграм
Nordwind задержала рейсы из Казани в Астрахань и Уфу из-за тумана
Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке ряда рейсов, в том числе в Казань. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия – в аэропорту Астрахани наблюдается туман, из‑за которого введены временные ограничения на выполнение полетов.

Задержаны следующие рейсы:

  • EO/N4‑725 Казань – Астрахань;
  • EO/N4‑726 Астрахань – Казань;
  • EO/N4‑769 Казань – Уфа;
  • EO/N4‑770 Уфа – Казань.

Авиакомпания уточнила, что пассажирам будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

#Астрахань #уфа #Казань #туман #авиарейсы #авиаперелеты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026