Nordwind задержала рейсы из Казани в Астрахань и Уфу из-за тумана

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке ряда рейсов, в том числе в Казань. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия – в аэропорту Астрахани наблюдается туман, из‑за которого введены временные ограничения на выполнение полетов.

Задержаны следующие рейсы:

EO/N4‑725 Казань – Астрахань;

EO/N4‑726 Астрахань – Казань;

EO/N4‑769 Казань – Уфа;

EO/N4‑770 Уфа – Казань.

Авиакомпания уточнила, что пассажирам будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.