Nordwind планирует в 2025 году перевезти из аэропорта Казани 1,5 млн пассажиров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Nordwind Airlines в этом году планирует выполнить не менее 9,1 тыс. рейсов по 24 направлениям из аэропорта Казани и приблизиться к показателю в 1,5 млн перевезенных пассажиров. Об этом сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На протяжении многих лет Nordwind является базовым перевозчиком аэропорта Казани. И он занимает одну из первых позиций по пассажиропотоку тех направлений, которые мы обслуживаем. В прошлом году количество направлений выросло с 19 до 24. Новыми стали такие маршруты, как Кемерово, Уфа, Улан-Удэ, Волгоград и Якутск», – рассказал он.

За прошлый год авиакомпания выполнила более 8 тыс. рейсов из аэропорта Казани, что на 17% больше, чем в 2023 году. Всего было перевезено свыше 1,3 млн пассажиров – это на 13% выше показателя предыдущего года.

Антон Маттис Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Доля регионального пассажиропотока в структуре перевозок из аэропорта Казани составила 91%. Мы сделали фокус на то, чтобы развивать перевозки с регионами через аэропорт Казани. Доля организованного туристического потока на наших рейсах выросла с 9,5% до более чем 10%. Это люди, которые летят из аэропорта Казани и в столицу Татарстана для посещения туристических мест. В аэропорту Казани наша доля увеличилась с 24% до 26%», – подчеркнул Маттис.

По его словам, из Казани самолеты авиакомпании летают практически во все значимые аэропорты России. Благодаря поддержке со стороны Татарстана в части софинансирования рейсов в этом году откроются еще два новых направления – Оренбург и Астрахань.

«Расширение маршрутной сети стало возможным благодаря давнему сотрудничеству с Миндортрансом Татарстана. В частности, в этом году десять маршрутов будет субсидировано со стороны республики», – отметил заместитель гендиректора авиакомпании.

Так, помимо Оренбурга и Астрахани будут субсидированы рейсы в Барнаул, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Мурманск, Новокузнецк, Омск и Улан-Удэ.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году имеющуюся маршрутную сеть мы несколько трансформировали, переведя большую часть рейсов в круглогодичный формат. Например, круглогодичными стали рейсы из Казани в Барнаул, Волгоград, Мурманск и Улан-Удэ», – заметил Маттис.

Он добавил, что по ряду направлений увеличится частота выполнения рейсов. В частности, рейс из Казани в Омск будет выполняться с марта по октябрь четыре раза в неделю, в Красноярск с мая по сентябрь – три раза в неделю, в Сочи с июня по сентябрь – 11 раз в неделю. Рейс из Казани в Калининград с июня по сентябрь станет ежедневным.

Кроме того, в этом году расписание полетов сформировано так, чтобы обеспечить удобные стыковки рейсов из Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов в аэропорты Астрахани, Минеральных Вод, Махачкалы, Грозного и Сочи. Таким образом, будет около 140 стыковок (до шести часов) в неделю внутри маршрутной сети Nordwind в Казани.

Еще более 10 стыковок (до шести часов) в неделю будет доступно в Казани по маршрутам из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда в Махачкалу. «С этого года Калининград получает стыковки в сторону Махачкалы. Тем самым мы связываем через Казань два моря – Балтийское и Каспийское», – заявил Маттис.

Фото: предоставлено ООО «Северный Ветер»

В ноябре прошлого года Nordwind Airlines и международный аэропорт «Казань» при поддержке Миндортранса РТ подписали соглашение по стратегическому партнерству, продлив действие заключенного договора в 2022 году.

За весь период работы, с 2008 года, авиакомпания выполнила более 340 тыс. рейсов и перевезла свыше 61 млн пассажиров.

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