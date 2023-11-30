Nordwind намерен увеличить пассажиропоток из Казани в 2024 году до 1,5 млн человек

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

В прошлом году Nordwind стал базовым перевозчиком Татарстана. За это время количество выполняемых авиакомпанией рейсов увеличилось на 36%, а в этом году рост составил 105%. В 2024 году пассажиропоток из Казани планируется нарастить до 1,5 млн человек. Об этом сообщил заместитель гендиректора Nordwind Airlines Антон Маттис на пресс-конференции в «Татар-информе» в честь 15-летнего юбилея перевозчика.

«Из Казани сейчас выполняются полеты по 19 маршрутам – это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Грозный, Махачкала, Красноярск, Томск и другие. Стартовав достаточно мощно в 2022 году в Казани, сегодня выполняем 25% перевозок в общем объеме аэропорта. Ожидается, что аэропорт Казани в этом году достигнет планки в 5 млн пассажиров, и наша доля в этом – примерно четверть», – рассказал спикер.

Благодаря открытию новых маршрутов в этом году авиакомпания достигла доли в региональных рейсах из Казани в 44%. До конца 2023 года из столицы Татарстана планируется перевезти более 1,2 млн пассажиров, что на 113% превысит показатель прошлого года, отметил Маттис.

Антон Маттис Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

«Количество авиарейсов отразилось на динамике пассажиропотока авиакомпании. Планируем, что в 2024 году наши емкости вырастут примерно на 5% по отношению к этому году. Рост был достигнут в том числе благодаря совместной работе с аэропортом Казани – реализовали трансферную схему перевозок через столицу Татарстана из городов Сибири на запад и юг и в обратном направлении», – уточнил заместитель гендиректора Nordwind.

По его словам, на сегодня доля «трансферных» пассажиров выросла до 20%, а на некоторых рейсах, где они не выходят в Казани, – до 50%.

«Ни одно новое направление не было открыто без сотрудничества с Госкомитетом РТ по туризму. Мы получили большую информационную поддержку, нам помогали в организации инфотуров. Такого рода поддержка позволяла нам формировать туристический поток», – подчеркнул спикер.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заметил, что полетная программа авиакомпании сделала Татарстан гораздо доступнее для туристов из многих регионов России.

«Мы уже сейчас видим гостей из этих регионов у нас в республике и надеемся, что в будущем авиакомпания будет расширять полетную программу, таким образом открывая новые рынки привлечения гостей в Татарстан и возможности для поездок наших жителей по России. Авиакомпания Nordwind – пример того, как нужно открывать новые направления, предполагая, что они будут востребованы туристами. Всегда ведется предварительная работа, чтобы уже на первом рейсе были пассажиры-туристы», – заявил он.

Сергей Иванов Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Гендиректор аэропорта Казани Сергей Романцов добавил, что авиакомпания кратно увеличила число выполняемых из столицы Татарстана вылетов. Он также упомянул о подписанном с перевозчиком соглашении по стратегическому партнерству в сфере развития маршрутной сети аэропорта «Казань».

«По этой программе авиакомпания планирует планомерное увеличение количества направлений и частоты выполнения рейсов. Основная концепция заключается в том, что аэропорт Казани становится транзитным пунктом для пассажиров из Сибири и городов Средней Азии, следующих в города запада и юга России. Таким образом, наличие стыковок между рейсами будет способствовать увеличению дополнительного пассажиропотока и развитию трансферного авиаузла на базе аэропорта Казани», – сказал он.