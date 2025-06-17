В Nordwind Airlines сообщили о задержке рейса из Махачкалы в Казань из-за ограничений

Во вторник, 17 июня, в связи с временными ограничениями задерживаются несколько рейсов авиакомпании Nordwind Airlines, в том числе и в Казань.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании в своем телеграм-канале, задерживается рейс №4-708 из Махачкалы в Казань.

Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов.

«Татар-информ» сообщал, что на территории Татарстана утром был введен режим «беспилотная опасность».