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Происшествия 17 июня 2025 11:02

В Nordwind Airlines сообщили о задержке рейса из Махачкалы в Казань из-за ограничений

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Во вторник, 17 июня, в связи с временными ограничениями задерживаются несколько рейсов авиакомпании Nordwind Airlines, в том числе и в Казань.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании в своем телеграм-канале, задерживается рейс №4-708 из Махачкалы в Казань.

Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов.

«Татар-информ» сообщал, что на территории Татарстана утром был введен режим «беспилотная опасность».

#авиарейсы
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