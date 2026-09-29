Нонна Гришаева и Сергей Чонишвили станут хедлайнерами «Глаголицы» в Казани

Финал XIII Международной независимой литературной премии «Глаголица» пройдет в Казани с 30 сентября по 5 октября. В город приедут 110 финалистов в возрасте от 10 до 17 лет из более чем 10 стран.

Шестидневная литературная смена пройдет в Центре дополнительного образования «Адымнар». Участники будут работать в восьми номинациях под руководством членов жюри: Нины Дашевской (проза), Сергея Махотина и Виктора Лунина (поэзия), Ольги Варшавер (перевод), Надежды Ажгихиной (эссеистика), Нияза Игламова (драматургия), Галимьяна Гильманова и Рифата Салахова (татарская проза и поэзия), Наталии Волковой («Билингвы»). По итогам смены определят победителей премии.

В финале участвуют юные писатели, поэты, драматурги и переводчики из России и стран СНГ, а также США, Великобритании, Бразилии, Греции, Испании и Монголии.

Работа участников будет включать не только занятия по литературному мастерству. В программе запланированы встречи с фотожурналистом Юрием Феклистовым, актером и режиссером Филиппом Ситниковым и бумажным инженером Алексеем Зауэром.

Главными хедлайнерами всей смены и ведущими ключевых встреч станут настоящие легенды театра и кино – Заслуженная артистка РФ, Посол Премии «Глаголица» Нонна Гришаева и Заслуженный артист РФ, ведущий Торжественной церемонии награждения победителей «Глаголицы» Сергей Чонишвили.

Часть мероприятий будет открыта для всех желающих. Они пройдут в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.

4 октября в 10:00 состоится сценическая читка пьесы Карины Назаровой «Без даты, без подписи» в исполнении артистов Казанского ТЮЗа. В 12:00 пройдет творческая встреча с Нонной Гришаевой.

5 октября в 13:30 Сергей Чонишвили проведет час поэзии «Шепот звезд» с участием финалистов «Глаголицы».

Церемония награждения состоится 5 октября в 17:00 на сцене Государственного Большого концертного зала имени С. Сайдашева. Победителям вручат награды и «Хрустальную сову».

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в сопровождении живого звучания Международного концертного оркестра Казанской консерватории под руководством ректора, профессора, Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Вадима Дулат-Алеева, а также Детского хора «Piccolini» ДШИ №4 – художественный руководитель и дирижер Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Светлана Семенова. В праздничной программе прозвучат популярные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Вести церемонию будет Сергей Чонишвили, а Посол Премии Нонна Гришаева лично вручит свой специальный приз одному из финалистов.