Номинанты Тукаевской премии: «Возвращение Тукая» и другие возвращения

Уже на следующей неделе станут известны имена лауреатов Государственной премии Татарстана им. Габдуллы Тукая 2026 года. Чем примечательна «выдвижная кампания» этого года и на кого из претендентов стоит обратить внимание, читайте в обзоре «Татар-информа».





Накануне объявления лауреатов

Подходит к концу очередной премиальный год, близится день рождения Тукая, и уже совсем скоро станут известны лауреаты главной республиканской награды – премии имени поэта. У этой награды почти 70-летняя история, за эти годы ее обладателями стали более 200 деятелей искусств, а сегодня уже говорят о расширении статуса премии до международного.

Но президент Академии наук республики Рифкат Минниханов предположил, что эта тема будет стоить обсуждения только через 10 лет – сначала нужно поднять вопрос до федерального уровня. Пока же вопрос об учреждении международной премии Тукая прорабатывается в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO, аналог ЮНЕСКО для исламского мира).

Увидеть многих будущих лауреатов 2026 года можно было на прошлой неделе в Литературном музее Габдуллы Тукая. Так называемую встречу с народом организовал сам музей, на мероприятии номинанты выступили с презентациями, коротко обозначив, с чем они выдвигаются. Однако пришли на встречу не все. Не было, например, команды «Возвращения Тукая», автора «Кара пулат» Эльмира Низамова, само собой, не приехал и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Возвращение заколдованного мальчика»

Между тем самым заметным соискателем в этом году стал как раз спектакль «Возвращение Тукая» и его авторы: режиссер Айдар Заббаров, драматург Резеда Зайниева (Губаева) и исполнитель главной роли Эмиль Талипов. Примечателен этот спектакль тем, что он уже номинировался в прошлом году и, возможно, даже стал бы победителем, но по несчастливому стечению обстоятельств, когда список номинантов уже был утвержден, стало известно: «Возвращение Тукая» не соответствует условиям конкурса.

«Когда мы номинировались в первый раз, оказалось, что мы не прошли. Они [комиссия премии] думали, что мы играли 26 апреля [2024 года], а официальная премьера была 2 мая. Выяснилось это после того, как мы номинировали спектакль», – рассказала «Татар-информу» Резеда Зайниева.

Сейчас у коллектива нет предпремиального мандража, все переживания остались в прошлом году.

Компанию спектаклю в блоке «Театральное искусство» составили постановка «Заколдованный мальчик» и серия детских балетов коллектива Казанского хореографического училища. Подробно и в красках о достижениях рассказала директор училища Татьяна Шахнина на встрече в литмузее.

«Первая редакция спектакля [«Заколдованный мальчик»] была в 1960 году, потом в 1972-м, и в нем участвовали еще наши педагоги. Спектакль исчез из репертуара театра, и было огромное желание возобновить его – естественно, уже в новой редакции», – рассказала она на презентации.

Проблемы у коллектива начались практически сразу, потому что оригинальная партитура была утрачена, остались лишь два полувековых клавира, один из которых был к тому же обрезан. В кропотливую работу над новой партитурой было вовлечено «очень много людей», но особый акцент Шахнина сделала на работе балетмейстера Александра Полубенцева, который успел не только поработать над партитурой, но и внести изменения в сценарий и выступить, конечно, хореографом-постановщиком.

В спектакле были заняты абсолютно все: первый класс, второй, третий и так далее – вся школа. При этом учебный процесс, по словам директора, не останавливался. Балет идет на сцене ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля уже два года, выдержав 26 постановок.

Литературный «блок»

На литературном поприще в этом году встретились три автора. Поэтессу Ильсияр Иксанову выдвинули за сборник «Үткелләрне үтү – дөнья көтү» («Жизнь пройти – перевалы перейти»), и выдвинули впервые. Как отмечает сама писательница, в ее сборнике собраны лучшие ее сочинения за весь период творчества и книга получила много положительных отзывов. Попасть поэту в список номинантов, рассказала «Татар-информу» Иксанова, очень сложно.

Тем не менее конкуренцию ей составляет другая поэтесса – Лилия Гибадуллина. Ее поэтический сборник «Продолжение следует» выдвинуло Набережночелнинское отделение Союза писателей РТ и поддержало правление СП. В книгу вошли лучшие стихи Гибадуллиной за более чем 20 лет творчества. Это не первая ее книга и не первый поэтический сборник.

«Я позиционирую себя как поэт, и в остальных жанрах я пишу как поэт. Видимо, общественность и мои коллеги это понимают. Мне очень ценно то, что выдвинут именно поэтический сборник», – рассказала она информагентству.

К слову, на этой неделе Гибадуллина получила главный приз в конкурсе «Созвездие Тукая» за новую поэму о татарском поэте. Приз ей вручил и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

В последние годы плодотворно работает Рафис Курбан. Он известен больше как детский писатель, но на премию в этот раз его номинировали за книги «Ахмеров», «Отчизна», «Алиш» и повесть «Танкисты». Самая свежая работа Курбана – роман о композиторе Султане Габяши, авторе первых татарских опер. Комментировать творчество конкурентов экс-председатель Союза писателей РТ не захотел и сразу после своего выступления в литмузее удалился.

«Боевой расчет» Барыкина и все-все-все

За цикл из четырех документальных фильмов на тему специальной военной операции выдвинули группу кинематографистов: Алексея Барыкина, Олега Сурова, Егора Кашинского, Даниила Емельянова. «Боевой расчет», как назвал свою команду Барыкин, прибыл в литмузей и отчитался о том, как проходили съемки тяжелого быта мирных людей в новых регионах России в условиях постоянной угрозы жизни.

«Это именно документально-художественные картины, а не телерепортаж. Мы оставим это для будущих поколений, кто-то откроет эти фильмы и, может быть, поразится многим вещам – насколько наш мир хрупок, насколько страшные вещи могут с нами произойти. Мы здесь сидим в комфортных условиях, горит свет, течет вода, в телефоне интернет и мобильная связь. Садишься в машину, всего 20 часов езды – и «Сталинград», руины, все разрушено. Когда это понимаешь, жизнь и ее восприятие меняются», – рассказал Барыкин.

Всего съемочная группа с 2023 по 2025 год наснимала более 120 часов материала, а среди героев их фильмов три вице-премьера Татарстана, курировавших Лисичанск: Евгений Варакин, Фаниль Аглиуллин и Ринат Садыков.

За создание в кинематографе галереи образов выдающихся деятелей литературы и искусства Татарстана (Ильгама Шакирова, Сибгата Хакима, Хайдара Бигичева, Хасана Туфана и других) был выдвинут Юрий Гвоздь.

В этом году, как и два года назад, среди номинантов с оперой «Кара пулат» оказался композитор Эльмир Низамов. За цикл татарских народных песен, включенный в диск «Сорнай моңы», был выдвинут Шамиль Ахметзянов.

Большой новостью стало номинирование Наиля Маганова и членов творческой группы, реализовавшей проект по воссозданию тюркских музыкальных инструментов.

Художник Рабис Саляхов был выдвинут за цикл работ по мотивам татарских народных песен, Рифкат Вахитов – за большой вклад в развитие изобразительного искусства Татарстана серией работ «История и личность» (1998–2019 годы). За выставки «Мое чувашское Ендурайкино» и «И снова о вечном…» в числе кандидатов оказался Владимир Акимов.

«Все сильные и достойные»

Так кто же станет обладателем премии в этом году? Многие отмечают, что заслуженную награду должен получить «выдающийся спектакль» Айдара Заббарова и Резеды Зайниевой. Так считает, например, драматург Мансур Гилязов, взявший своего «Тукая» в прошлом году.

Очевидно, свой приз должен получить и кто-то из литераторов, но даже предположения на этот счет никто из литературоведов дать не согласился – «слишком щекотливая тема». Все три кандидата имеют свои уникальные достоинства: Лилия Гибадуллина самая молодая из претендентов, Рафис Курбан выдвигается уже в четвертый раз, а сборник Иксановой подается чуть ли не как magnum opus.

Гендиректор ПАО «Татнефть» вполне может повторить историю с ПАО «Таттелеком», а вот с киноцехом все не так однозначно. С одной стороны, работу Алексея Барыкина и его «боевого расчета» некоторые называют не иначе как подвигом, а с другой, Юрий Гвоздь тоже вполне достоин награды «по совокупности заслуг». Вероятно, когда говорят, что «все кандидаты в этом году сильные и достойные», имеют в виду кандидатов, перечисленных в данной главе.

Число лауреатов не зависит от числа соискателей, конечное число победителей может меняться по решению Раиса Татарстана. При этом республика отмечает значимую дату, 140-летие Габдуллы Тукая, поэтому количество победителей может быть увеличено.

Непредсказуемость всегда была отличительной чертой премии Тукая, и это большое достоинство для любой награды. Кому в конечном итоге будут присвоены почетные звания, узнаем уже через неделю.