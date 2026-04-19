Номинанты Тукаевской премии: «Возвращение Тукая» и другие возвращения
Обсуждаем кандидатов на главную республиканскую премию 2026 года
Уже на следующей неделе станут известны имена лауреатов Государственной премии Татарстана им. Габдуллы Тукая 2026 года. Чем примечательна «выдвижная кампания» этого года и на кого из претендентов стоит обратить внимание, читайте в обзоре «Татар-информа».
Накануне объявления лауреатов
Подходит к концу очередной премиальный год, близится день рождения Тукая, и уже совсем скоро станут известны лауреаты главной республиканской награды – премии имени поэта. У этой награды почти 70-летняя история, за эти годы ее обладателями стали более 200 деятелей искусств, а сегодня уже говорят о расширении статуса премии до международного.
Но президент Академии наук республики Рифкат Минниханов предположил, что эта тема будет стоить обсуждения только через 10 лет – сначала нужно поднять вопрос до федерального уровня. Пока же вопрос об учреждении международной премии Тукая прорабатывается в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO, аналог ЮНЕСКО для исламского мира).
Увидеть многих будущих лауреатов 2026 года можно было на прошлой неделе в Литературном музее Габдуллы Тукая. Так называемую встречу с народом организовал сам музей, на мероприятии номинанты выступили с презентациями, коротко обозначив, с чем они выдвигаются. Однако пришли на встречу не все. Не было, например, команды «Возвращения Тукая», автора «Кара пулат» Эльмира Низамова, само собой, не приехал и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.
«Возвращение заколдованного мальчика»
Между тем самым заметным соискателем в этом году стал как раз спектакль «Возвращение Тукая» и его авторы: режиссер Айдар Заббаров, драматург Резеда Зайниева (Губаева) и исполнитель главной роли Эмиль Талипов. Примечателен этот спектакль тем, что он уже номинировался в прошлом году и, возможно, даже стал бы победителем, но по несчастливому стечению обстоятельств, когда список номинантов уже был утвержден, стало известно: «Возвращение Тукая» не соответствует условиям конкурса.
«Когда мы номинировались в первый раз, оказалось, что мы не прошли. Они [комиссия премии] думали, что мы играли 26 апреля [2024 года], а официальная премьера была 2 мая. Выяснилось это после того, как мы номинировали спектакль», – рассказала «Татар-информу» Резеда Зайниева.
Сейчас у коллектива нет предпремиального мандража, все переживания остались в прошлом году.
Компанию спектаклю в блоке «Театральное искусство» составили постановка «Заколдованный мальчик» и серия детских балетов коллектива Казанского хореографического училища. Подробно и в красках о достижениях рассказала директор училища Татьяна Шахнина на встрече в литмузее.
«Первая редакция спектакля [«Заколдованный мальчик»] была в 1960 году, потом в 1972-м, и в нем участвовали еще наши педагоги. Спектакль исчез из репертуара театра, и было огромное желание возобновить его – естественно, уже в новой редакции», – рассказала она на презентации.
Проблемы у коллектива начались практически сразу, потому что оригинальная партитура была утрачена, остались лишь два полувековых клавира, один из которых был к тому же обрезан. В кропотливую работу над новой партитурой было вовлечено «очень много людей», но особый акцент Шахнина сделала на работе балетмейстера Александра Полубенцева, который успел не только поработать над партитурой, но и внести изменения в сценарий и выступить, конечно, хореографом-постановщиком.
В спектакле были заняты абсолютно все: первый класс, второй, третий и так далее – вся школа. При этом учебный процесс, по словам директора, не останавливался. Балет идет на сцене ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля уже два года, выдержав 26 постановок.
Литературный «блок»
На литературном поприще в этом году встретились три автора. Поэтессу Ильсияр Иксанову выдвинули за сборник «Үткелләрне үтү – дөнья көтү» («Жизнь пройти – перевалы перейти»), и выдвинули впервые. Как отмечает сама писательница, в ее сборнике собраны лучшие ее сочинения за весь период творчества и книга получила много положительных отзывов. Попасть поэту в список номинантов, рассказала «Татар-информу» Иксанова, очень сложно.
Тем не менее конкуренцию ей составляет другая поэтесса – Лилия Гибадуллина. Ее поэтический сборник «Продолжение следует» выдвинуло Набережночелнинское отделение Союза писателей РТ и поддержало правление СП. В книгу вошли лучшие стихи Гибадуллиной за более чем 20 лет творчества. Это не первая ее книга и не первый поэтический сборник.
«Я позиционирую себя как поэт, и в остальных жанрах я пишу как поэт. Видимо, общественность и мои коллеги это понимают. Мне очень ценно то, что выдвинут именно поэтический сборник», – рассказала она информагентству.
К слову, на этой неделе Гибадуллина получила главный приз в конкурсе «Созвездие Тукая» за новую поэму о татарском поэте. Приз ей вручил и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.
В последние годы плодотворно работает Рафис Курбан. Он известен больше как детский писатель, но на премию в этот раз его номинировали за книги «Ахмеров», «Отчизна», «Алиш» и повесть «Танкисты». Самая свежая работа Курбана – роман о композиторе Султане Габяши, авторе первых татарских опер. Комментировать творчество конкурентов экс-председатель Союза писателей РТ не захотел и сразу после своего выступления в литмузее удалился.
«Боевой расчет» Барыкина и все-все-все
За цикл из четырех документальных фильмов на тему специальной военной операции выдвинули группу кинематографистов: Алексея Барыкина, Олега Сурова, Егора Кашинского, Даниила Емельянова. «Боевой расчет», как назвал свою команду Барыкин, прибыл в литмузей и отчитался о том, как проходили съемки тяжелого быта мирных людей в новых регионах России в условиях постоянной угрозы жизни.
«Это именно документально-художественные картины, а не телерепортаж. Мы оставим это для будущих поколений, кто-то откроет эти фильмы и, может быть, поразится многим вещам – насколько наш мир хрупок, насколько страшные вещи могут с нами произойти. Мы здесь сидим в комфортных условиях, горит свет, течет вода, в телефоне интернет и мобильная связь. Садишься в машину, всего 20 часов езды – и «Сталинград», руины, все разрушено. Когда это понимаешь, жизнь и ее восприятие меняются», – рассказал Барыкин.
Всего съемочная группа с 2023 по 2025 год наснимала более 120 часов материала, а среди героев их фильмов три вице-премьера Татарстана, курировавших Лисичанск: Евгений Варакин, Фаниль Аглиуллин и Ринат Садыков.
За создание в кинематографе галереи образов выдающихся деятелей литературы и искусства Татарстана (Ильгама Шакирова, Сибгата Хакима, Хайдара Бигичева, Хасана Туфана и других) был выдвинут Юрий Гвоздь.
В этом году, как и два года назад, среди номинантов с оперой «Кара пулат» оказался композитор Эльмир Низамов. За цикл татарских народных песен, включенный в диск «Сорнай моңы», был выдвинут Шамиль Ахметзянов.
Большой новостью стало номинирование Наиля Маганова и членов творческой группы, реализовавшей проект по воссозданию тюркских музыкальных инструментов.
Художник Рабис Саляхов был выдвинут за цикл работ по мотивам татарских народных песен, Рифкат Вахитов – за большой вклад в развитие изобразительного искусства Татарстана серией работ «История и личность» (1998–2019 годы). За выставки «Мое чувашское Ендурайкино» и «И снова о вечном…» в числе кандидатов оказался Владимир Акимов.
«Все сильные и достойные»
Так кто же станет обладателем премии в этом году? Многие отмечают, что заслуженную награду должен получить «выдающийся спектакль» Айдара Заббарова и Резеды Зайниевой. Так считает, например, драматург Мансур Гилязов, взявший своего «Тукая» в прошлом году.
Очевидно, свой приз должен получить и кто-то из литераторов, но даже предположения на этот счет никто из литературоведов дать не согласился – «слишком щекотливая тема». Все три кандидата имеют свои уникальные достоинства: Лилия Гибадуллина самая молодая из претендентов, Рафис Курбан выдвигается уже в четвертый раз, а сборник Иксановой подается чуть ли не как magnum opus.
Гендиректор ПАО «Татнефть» вполне может повторить историю с ПАО «Таттелеком», а вот с киноцехом все не так однозначно. С одной стороны, работу Алексея Барыкина и его «боевого расчета» некоторые называют не иначе как подвигом, а с другой, Юрий Гвоздь тоже вполне достоин награды «по совокупности заслуг». Вероятно, когда говорят, что «все кандидаты в этом году сильные и достойные», имеют в виду кандидатов, перечисленных в данной главе.
Число лауреатов не зависит от числа соискателей, конечное число победителей может меняться по решению Раиса Татарстана. При этом республика отмечает значимую дату, 140-летие Габдуллы Тукая, поэтому количество победителей может быть увеличено.
Непредсказуемость всегда была отличительной чертой премии Тукая, и это большое достоинство для любой награды. Кому в конечном итоге будут присвоены почетные звания, узнаем уже через неделю.