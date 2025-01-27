Номинанты на премию имени Баки Урманче представят свои произведения в «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана 30 января откроется выставка произведений авторов-номинантов, вошедших в этом году в шорт-лист Премии имени Баки Урманче Минкульта региона.

В общем пространстве свои работы представят семь живописцев, три графика, четыре мастера декоративно-прикладного искусства и трое искусствоведов. Именно такие номинации выделены в республиканской награде. Каждый номинант мог представить либо одно произведение, либо серию.

«В этом году на премию подали 49 заявок. Премия имени Баки Урманче вручается каждые два года. В каждой номинации определяется свой победитель. И тот, кто уже становился обладателем премии, больше не может быть на нее номинирован», – рассказала «Татар-информу» заведующая галереей «Хазинэ» Алина Шарафутдинова.

Премия имени Урманче – одна из самых авторитетных в области ИЗО и искусствознания. Она носит имя народного художника ТАССР и РСФСР, заслуженного художника РСФСР, основоположника профессиональной татарской живописи Баки Урманче и вручается с 1998 года как отдельным авторам, так и творческим коллективам. Среди лауреатов премии прошлых лет: Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Анатолий Егоров, Виктор Аршинов, Александр Петров, Фарида Хасьянова, Светлана Гарбузова, Наиля Кумысникова, Рустем Шамсутов, а также искусствоведы Анатолий Новицкий, Дина Валеева, Рауза Султанова, Ольга Улемнова, Дина Ахметова.

В середине февраля, уточнила Шарафутдинова, пройдет второй этап Премии: жюри посетит выставку номинантов из шорт-листа и проставит каждому из них баллы. Имена победителей назовут в конце февраля. Выставка завершит работу в последний день зимы.