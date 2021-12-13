Номерной фонд казанских отелей на новогодние праздники забронирован на 60%

Казанские гостиницы и отели заполнили свой номерной фонд на 60% на период с 30 декабря по 9 января. Посещение туристами татарстанской столицы будет организовано с учетом всех антиковидных мер. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Перед началом ее доклада слово взял мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что в последние годы в предновогоднем оформлении города все активнее участвуют предприятия туристической отрасли, заинтересованные в притоке гостей в праздничный период.

Приезд туристов в этом году необходимо организовать с учетом всех эпидемических требований по коронавирусу, подчеркнул казанский градоначальник.

По словам Санниковой, Казань несколько лет подряд входит в топ-5 российских городов по путешествиям во время праздников.

«С 14 декабря по 10 января в Казанском Кремле пройдут театрализованные представления, новогодние экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое. В центре „Эрмитаж Казань“ с 17 декабря будет открыта новогодняя выставка „Музыкальное волшебство“: там будут представлены механические куклы и антикварные редкости XVIII–XX веков из фондов крупнейшего частного собрания Европы», — сообщила она.

Атмосфера новогоднего торжества продолжится на Кремлевской набережной, где напротив Дворца земледельцев установили новогоднюю елку. Она уже привлекла большое внимание жителей и гостей города за счет необычного сквозного прохода в форме новогоднего шара.

«3-4 января комплекс „Туган авылым“ проводит ярмарку „Татар фаер“. Также в январе 2022 года стартует 7-й сезон красочного фольклорного театрализованного шоу Kazan, где действие переносит гостей в сюжет древних татарских сказок», — рассказала Санникова.

Отдельно директор Комитета по развитию туризма уделила внимание вопросу с размещением гостей татарстанской столицы в отелях города.

«В период с 30 декабря по 9 января уже забронировано 60% номерного фонда. В Москве эти цифры приближаются к 80%. Изменения показателей загрузки будут зависеть от санитарно-эпидемической обстановки в городе. И мы надеемся на ее улучшение», — заключила Дарья Санникова.