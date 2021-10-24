В Казани прошел зональный тур фестиваля «Наше время»

Завершился казанский зональный этап IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман». Молодежь с татарстанских предприятий из татарской столицы, а также Пестречинского, Кукморского, Балтасинского, Тюлячинского, Арского, Рыбно-Слободского районов представила свои таланты в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

«Фестиваль “Наше время — Безнен заман” – залог успеха экономики и промышленности республики. Пока такие талантливые, яркие личности работают на наших предприятиях – с нашим валовым продуктом будет все в порядке», — уверен первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Зональный этап IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман». Фото: © предоставлено пресс-службой фестиваля.



Программа гала-концерта была насыщенной и разнообразной. К примеру, хореографический ансамбль АО «Казанский электротехнический завод» закружил в танцах народов Поволжья, а творческий коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения» разыграл настоящую «Масленицу во дворе», где народное гуляние сопровождалось цирковым представлением. Творческий коллектив «Авиатор» Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев» в юмористическом ключе разыграл сцену будней отдела кадров, а глава Шигалеевского сельского поселения Венер Салимов так ярко исполнил песню «Гомер ник ике килми», что все присутствующие, включая членов жюри, встали и подпевали знакомый мотив.

Завершился музыкальный вечер песней «Мин яратам сине, Татарстан!», исполненной всеми участниками.

По итогам зонального тура общекомандные места были распределены следующим образом. Первые места заняли команды: ГБУ «Безопасность дорожного движения», Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев». Вторые места были присуждены командам ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ОО «Первичная профсоюзная организация "Казаньоргсинтез" Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности», ООО «Газпром трансгаз Казань». Бронза была завоевана АО «Казанский электротехнический завод».

Зональный этап IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман». Фото: © предоставлено пресс-службой фестиваля.

«Хотела бы сказать "спасибо" руководителям предприятий Татарстана, которые находят возможность всячески поддержать свою творческую работающую молодежь. Поверьте, это дорогого стоит», — считает Елена Кузьмичева.

Теперь команды-победители встретятся с другими прошедшими отбор коллективами на суперфинале.

Зональный этап IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман». Фото: © предоставлены пресс-службой фестиваля.

Впереди завершающий череду зональных этапов отборочный тур, который пройдет 29–30 октября в Зеленодольске.