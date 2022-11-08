Nokia запросила лицензии у США и Финляндии на поставку телеком-оборудования в Россию

Один из крупнейших производителей телеком-оборудования в мире Nokia запросил экспортные лицензии на его поставку в Россию у Бюро промышленности и безопасности США и Министерства иностранных дел Финляндии. Об этом сообщает РБК.

После начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом Владимиром Путиным, Штаты, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в РФ — для поставки продукции желающие должны иметь специальную лицензию.

Так, разрешение американского регулятора для европейской компании потребовалось из-за того, что Nokia в 2016 году поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent, поэтому часть патентов записана на местные компании.

Запрос к финскому регулятору отправили из-за того, что оборудование предполагается поставлять из этой страны.

«Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет», – рассказал источник.

В конце августа финская компания заявила, что намерена полностью уйти из России.