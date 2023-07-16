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Нога Бога не спасла ЦСКА: «Зенит» взял Суперкубок на глазах у 40 тысяч зрителей в Казани
«Зенит» – восьмикратный обладатель Суперкубка России по футболу. Накануне в столице Татарстана питерцы победили московский ЦСКА в серии пенальти (5:4) и стали самым титулованным клубом страны. О том, как Казань на два дня превратилась в футбольную столицу России, а команды выдали драму на поле, – в материале «ТИ-Спорт».
За день до. Песни на Баумана, марш у «Чаши» и дебоширы в электричке
Уже с вечера пятницы в центре Казани можно было заметить группы активных футбольных фанатов, прибывших на матч. Вряд ли простые горожане могли бы их заметить, но зоркий глаз корреспондента «ТИ-Спорт» сразу распознавал в подкачанных парнях ультрас московского ЦСКА. Даже без клубной атрибутики их выдавала характерная для этой субкультуры мода – черные футболки и худи, поло английских лейблов Ben Sherman и Fred Perry, толстовки итальянской марки Stone Island с узнаваемыми черными патчами на рукаве с изображением компаса и розы ветров.
Питерских фанатов можно было заметить глубокой ночью на бурлящей улице Баумана даже в 2:30. Фанаты обоих клубов, как и договаривались заранее в совместном заявлении, никак друг с другом не конфликтовали и чинно-благородно распевали свои фанатские речевки.
Уже во время матча оба сектора даже устраивали совместную перекличку – сначала питерские фанаты завели традиционный для ультрас клич «Русские, вперед!», а еще через десять минут, снова с подачи гостей из Санкт-Петербурга активные фанаты устроили перекличку «Слава России».
Правда, без эксцессов с фанатами все-таки не обошлось – на утро дня матча выяснилось, что 35 болельщиков, направлявшихся в Казань на электричке из Нижнего Новгорода, устроили дебош в вагоне и жгли файеры. Как правило, устраивать подобные «перформансы» любят болельщики из регионов – москвичи или питерцы в подобном отмечаются редко. Так уже бывало, например, с фанатами «Спартака», разгромившими уличную террасу на Баумана. Позже выяснилось, что они из Марий Эл.
Тут нужно отдать должное правоохранителям – дебоширов задержали сразу по приезде в город, на вокзале, оперативно отработав по сообщениям, поступающим из состава.
Тем временем трофей Суперкубка побывал у главных достопримечательностей Казани, дабы о грядущем матче узнало как можно больше горожан и туристов. Самой запоминающейся получилась презентация у Центра семьи «Казан», где на фоне уже обеих чаш – Суперкубка и загса – сыграл целый оркестр. Ну а пиком стал «Футбольный марш» Матвея Блантера, исполненный на скрипках и контрабасах.
«Антураж отличный. Давно такого не было в Казани»
За 20 минут до стартового свистка, пока на установленной в середине поля импровизированной сцене «Ленинград» отбивал свои самые популярные композиции, у гейтов на проходных скопились довольно внушительные, до 100 метров, очереди. Да, это не дотягивало до очередей, что были во время чемпионата мира – 2018, но ощущение ностальгии пробрало. Давненько в Казани не было переполненной арены и такой праздничной футбольной атмосферы.
Корреспондент «ТИ-Спорт» пообщался с несколькими гостями из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мама семейства в черных футболках «Армейские гуслины», в спешке ищущего свой вход на трибуны, говорит, что приехала в Казань впервые за 20 лет.
«Город фантастический, не узнать. Что касается поездки, то билеты на поезд, конечно, сильно подорожали, да и по такси видно, что взвинтили цены. Но это того стоит, очень хорошая атмосфера здесь», – поделилась она с «ТИ-Спорт».
Группа из четырех мужчин в узнаваемых голубых цветах – два Николая, Алексей и Андрей не без грусти поделились, что намеренно выбрались в Казань, поскольку это, возможно, последний для них матч, куда можно попасть без Fan ID.
«Когда мы брали билеты на самолет, цена была адекватная – 10 500 рублей, но знаем, что уже ближе к событию цены взлетели до 20 тысяч, так что для нас все сложилось удачно. Антураж отличный, давно такого не было в Казани. Большое событие, много народа и, соответственно, без «Фан уйди». Стало ли это мотивацией приехать сюда? Конечно. Потому что не исключено, что это последний фанатский выезд», – сказали они.
Уже в фойе стадиона нам встретились и несколько болельщиков в атрибутике самарских «Крыльев Советов», с которыми почему-то фотографировались футболистки из сборной России U-18. Казалось бы, все должно быть наоборот.
«Мы сами просто спонтанно списались и сегодня на двух машинах выехали в Казань. Но насколько я знаю, был и организованный автобус из Самары для желающих посетить этот матч», – заявил гость из соседнего миллионника Александр.
«Тяжелейший матч. Но игра забудется, а результат останется»
Что касается самой игры, то к ней обе команды подходили в оптимальном состоянии, хотя за неделю до встречи травму в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге получил лидер «Зенита» Клаудиньо. Однако, вопреки неутешительным прогнозам, бразилец вышел в стартовом составе и провел неплохой матч.
Чего не скажешь о его команде в целом. И в первом, и во втором тайме ЦСКА смотрелся на удивление солиднее и превосходил «Зенит» в движении, что нередко приводило к голевым моментам у ворот Михаила Кержакова. Самый опасный случился в первом тайме, когда форвард армейце Федор Чалов после серии рикошетов угодил в перекладину. Вспомнить похожие моменты в исполнении питерцев сложно. Главные тренеры команд Сергей Семак и Владимир Федотов согласились с этим утверждением.
«ЦСКА создал больше моментов, а мы немного не справились. Предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьба, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется», – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.
«У «Зенита» было всего два удара со средней дистанции, и то у Малкома – с неудобной ноги. Были страсть, желание, прессинг, но вот забитых голов не было. Чего нам не хватило? Не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов», – отметил Федотов.
Справедливости ради, голов не хватило не только командам, но и болельщикам. 40 876 зрителей на «Ак Барс Арене» забитых с игры мячей так и не увидели, хотя на трибунах было весело и без того. Фанаты ЦСКА и «Зенита» обменивались кричалками, а нейтральные болельщики подхватывали ритм хлопков и барабанов.
«Зенит» – самый титулованный футбольный клуб России
Согласно регламенту Суперкубка, дополнительное время в матче не предусмотрено, а потому игра плавно перетекла в серию одиннадцатиметровых ударов. Преимущество в ней изначально было отдано армейцам, которые получили ворота, за которыми находилась их фанатская торсида. Помимо этого, в дуэли Акинфеев – Кержаков фаворит, казалось, был очевиден. На бумаге все складывалось в пользу ЦСКА.
Первые восемь ударов в исполнении тех и других были результативны. Примечательно, что все свои голы в серии москвичи забили в левый угол. Но бивший пятым Милан Гайич решил изменить направление выстрела и послал мяч по центру. Сейв Кержакова! «Зенит» получил матчбол, реализовывать который вызвался Иван Сергеев, но Акинфеев сотворил чудо и оставил ЦСКА в игре.
После такого поворота казалось, что инициатива вновь перешла к армейцам. Серия пошла до первого промаха, который исполнил молодой полузащитник ЦСКА Никита Ермаков. Идущий следом за ним защитник питерцев Роберт Ренан свой пенальти реализовал, послав мяч в сетку ворот Акинфеева паненкой. Игоря не спасла даже знаменитая «нога Бога», а футболисты «Зенита» в полном составе побежали обнимать героя матча – Михаила Кержакова.
«Зенит» победил ЦСКА, хотя по игре московский клуб заслуживал победы больше. Но кто уже вспомнит сам матч? Тем более что победа питерцев позволила им не только завоевать свой восьмой Суперкубок, но и впервые в истории стать самой титулованной командой России. Теперь у «Зенита» 22 трофея, у ЦСКА – 21.
Фото на анонсе: media.rfs.ru
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