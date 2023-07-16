Нога Бога не спасла ЦСКА: «Зенит» взял Суперкубок на глазах у 40 тысяч зрителей в Казани

Вряд ли простые горожане могли бы их заметить, но зоркий глаз корреспондента «ТИ-Спорт» сразу распознавал в подкачанных парнях ультрас московского ЦСКА

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За день до. Песни на Баумана, марш у «Чаши» и дебоширы в электричке

Уже с вечера пятницы в центре Казани можно было заметить группы активных футбольных фанатов, прибывших на матч. Вряд ли простые горожане могли бы их заметить, но зоркий глаз корреспондента «ТИ-Спорт» сразу распознавал в подкачанных парнях ультрас московского ЦСКА. Даже без клубной атрибутики их выдавала характерная для этой субкультуры мода – черные футболки и худи, поло английских лейблов Ben Sherman и Fred Perry, толстовки итальянской марки Stone Island с узнаваемыми черными патчами на рукаве с изображением компаса и розы ветров.

Питерских фанатов можно было заметить глубокой ночью на бурлящей улице Баумана даже в 2:30. Фанаты обоих клубов, как и договаривались заранее в совместном заявлении, никак друг с другом не конфликтовали и чинно-благородно распевали свои фанатские речевки.

Уже во время матча оба сектора даже устраивали совместную перекличку – сначала питерские фанаты завели традиционный для ультрас клич «Русские, вперед!», а еще через десять минут, снова с подачи гостей из Санкт-Петербурга активные фанаты устроили перекличку «Слава России».

Уже во время матча оба сектора даже устраивали совместную перекличку Фото: media.rfs.ru

Правда, без эксцессов с фанатами все-таки не обошлось – на утро дня матча выяснилось, что 35 болельщиков, направлявшихся в Казань на электричке из Нижнего Новгорода, устроили дебош в вагоне и жгли файеры. Как правило, устраивать подобные «перформансы» любят болельщики из регионов – москвичи или питерцы в подобном отмечаются редко. Так уже бывало, например, с фанатами «Спартака», разгромившими уличную террасу на Баумана. Позже выяснилось, что они из Марий Эл.

Тут нужно отдать должное правоохранителям – дебоширов задержали сразу по приезде в город, на вокзале, оперативно отработав по сообщениям, поступающим из состава.

Тем временем трофей Суперкубка побывал у главных достопримечательностей Казани, дабы о грядущем матче узнало как можно больше горожан и туристов. Самой запоминающейся получилась презентация у Центра семьи «Казан», где на фоне уже обеих чаш – Суперкубка и загса – сыграл целый оркестр. Ну а пиком стал «Футбольный марш» Матвея Блантера, исполненный на скрипках и контрабасах.

Трофей Суперкубка побывал у главных достопримечательностей Казани, дабы о грядущем матче узнало как можно больше горожан и туристов Фото: media.rfs.ru

«Антураж отличный. Давно такого не было в Казани»

За 20 минут до стартового свистка, пока на установленной в середине поля импровизированной сцене «Ленинград» отбивал свои самые популярные композиции, у гейтов на проходных скопились довольно внушительные, до 100 метров, очереди. Да, это не дотягивало до очередей, что были во время чемпионата мира – 2018, но ощущение ностальгии пробрало. Давненько в Казани не было переполненной арены и такой праздничной футбольной атмосферы.

Корреспондент «ТИ-Спорт» пообщался с несколькими гостями из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мама семейства в черных футболках «Армейские гуслины», в спешке ищущего свой вход на трибуны, говорит, что приехала в Казань впервые за 20 лет.

В середине поля на импровизированной сцене «Ленинград» отбивал свои самые популярные композиции Фото: media.rfs.ru

«Город фантастический, не узнать. Что касается поездки, то билеты на поезд, конечно, сильно подорожали, да и по такси видно, что взвинтили цены. Но это того стоит, очень хорошая атмосфера здесь», – поделилась она с «ТИ-Спорт».

Группа из четырех мужчин в узнаваемых голубых цветах – два Николая, Алексей и Андрей не без грусти поделились, что намеренно выбрались в Казань, поскольку это, возможно, последний для них матч, куда можно попасть без Fan ID.

«Когда мы брали билеты на самолет, цена была адекватная – 10 500 рублей, но знаем, что уже ближе к событию цены взлетели до 20 тысяч, так что для нас все сложилось удачно. Антураж отличный, давно такого не было в Казани. Большое событие, много народа и, соответственно, без «Фан уйди». Стало ли это мотивацией приехать сюда? Конечно. Потому что не исключено, что это последний фанатский выезд», – сказали они.

Давненько в Казани не было переполненной арены и такой праздничной футбольной атмосферы Фото: media.rfs.ru

Уже в фойе стадиона нам встретились и несколько болельщиков в атрибутике самарских «Крыльев Советов», с которыми почему-то фотографировались футболистки из сборной России U-18. Казалось бы, все должно быть наоборот.

«Мы сами просто спонтанно списались и сегодня на двух машинах выехали в Казань. Но насколько я знаю, был и организованный автобус из Самары для желающих посетить этот матч», – заявил гость из соседнего миллионника Александр.

«Тяжелейший матч. Но игра забудется, а результат останется»

Что касается самой игры, то к ней обе команды подходили в оптимальном состоянии, хотя за неделю до встречи травму в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге получил лидер «Зенита» Клаудиньо. Однако, вопреки неутешительным прогнозам, бразилец вышел в стартовом составе и провел неплохой матч.

И в первом, и во втором тайме ЦСКА смотрелся на удивление солиднее и превосходил «Зенит» в движении Фото: media.rfs.ru

Чего не скажешь о его команде в целом. И в первом, и во втором тайме ЦСКА смотрелся на удивление солиднее и превосходил «Зенит» в движении, что нередко приводило к голевым моментам у ворот Михаила Кержакова. Самый опасный случился в первом тайме, когда форвард армейце Федор Чалов после серии рикошетов угодил в перекладину. Вспомнить похожие моменты в исполнении питерцев сложно. Главные тренеры команд Сергей Семак и Владимир Федотов согласились с этим утверждением.

«ЦСКА создал больше моментов, а мы немного не справились. Предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьба, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется», – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Сергей Семак: «Чего нам не хватило? Не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов» Фото: media.rfs.ru

«У «Зенита» было всего два удара со средней дистанции, и то у Малкома – с неудобной ноги. Были страсть, желание, прессинг, но вот забитых голов не было. Чего нам не хватило? Не хватило нам банальных вещей: последнего паса и точного удара. Не хватило голов», – отметил Федотов.

Справедливости ради, голов не хватило не только командам, но и болельщикам. 40 876 зрителей на «Ак Барс Арене» забитых с игры мячей так и не увидели, хотя на трибунах было весело и без того. Фанаты ЦСКА и «Зенита» обменивались кричалками, а нейтральные болельщики подхватывали ритм хлопков и барабанов.

«Зенит» – самый титулованный футбольный клуб России

Согласно регламенту Суперкубка, дополнительное время в матче не предусмотрено, а потому игра плавно перетекла в серию одиннадцатиметровых ударов. Преимущество в ней изначально было отдано армейцам, которые получили ворота, за которыми находилась их фанатская торсида. Помимо этого, в дуэли Акинфеев – Кержаков фаворит, казалось, был очевиден. На бумаге все складывалось в пользу ЦСКА.

В дуэли Акинфеев – Кержаков фаворит, казалось, был очевиден. На бумаге все складывалось в пользу ЦСКА Фото: media.rfs.ru

Первые восемь ударов в исполнении тех и других были результативны. Примечательно, что все свои голы в серии москвичи забили в левый угол. Но бивший пятым Милан Гайич решил изменить направление выстрела и послал мяч по центру. Сейв Кержакова! «Зенит» получил матчбол, реализовывать который вызвался Иван Сергеев, но Акинфеев сотворил чудо и оставил ЦСКА в игре.

После такого поворота казалось, что инициатива вновь перешла к армейцам. Серия пошла до первого промаха, который исполнил молодой полузащитник ЦСКА Никита Ермаков. Идущий следом за ним защитник питерцев Роберт Ренан свой пенальти реализовал, послав мяч в сетку ворот Акинфеева паненкой. Игоря не спасла даже знаменитая «нога Бога», а футболисты «Зенита» в полном составе побежали обнимать героя матча – Михаила Кержакова.

Игоря не спасла даже знаменитая «нога Бога», а футболисты «Зенита» в полном составе побежали обнимать героя матча – Михаила Кержакова Фото: media.rfs.ru

«Зенит» победил ЦСКА, хотя по игре московский клуб заслуживал победы больше. Но кто уже вспомнит сам матч? Тем более что победа питерцев позволила им не только завоевать свой восьмой Суперкубок, но и впервые в истории стать самой титулованной командой России. Теперь у «Зенита» 22 трофея, у ЦСКА – 21.

Победа питерцев позволила им не только завоевать свой восьмой Суперкубок, но и впервые в истории стать самой титулованной командой России Фото: media.rfs.ru

Фото на анонсе: media.rfs.ru