Нодиржон Касимов: «Татарстан служит примером взаимодействия с регионами Узбекистана»

Как развивается торгово-экономическое и культурное сотрудничество Татарстана и Узбекистана, какие специальности выбирают узбекские студенты в нашей республике и что татарстанским туристам стоит обязательно посмотреть в дружественной стране, рассказал в интервью «Татар-информу» Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Нодиржон Касимов.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Первое впечатление связано с жителями – здесь очень трудолюбивые люди»

– Нодиржон Валиджанович, вы проработали уже больше года на посту Генерального консула Республики Узбекистан в Казани. За этот период в Татарстане прошли крупные мероприятия, например саммит БРИКС, на который приезжал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Какие еще важные для вас, как для Генерального консула, события произошли за это время?

– Хотел бы поблагодарить за приглашение на интервью в «Татар-информ», выразить признательность вашим коллегам, которые освещают важные аспекты развития Республики Узбекистан, деятельности нашего Генерального консульства.

За истекший период состоялось очень много знаковых событий – визит руководства Республики Узбекистан на саммит БРИКС, визиты делегаций министерств, ведомств, отраслевых предприятий нашей страны.

Во всех мероприятиях, которые проводятся в Татарстане, Узбекистан принимает активное участие с представительной делегацией. В мае правительственная делегация Узбекистана приняла участие в работе Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», где Узбекистан был представлен национальным стендом, демонстрирующим экономический потенциал страны.

Нодиржон Касимов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хочу отметить, что с Татарстаном реализуется много совместных проектов. И Раис Татарстана Рустам Минниханов с особым вниманием относится к практической реализации этих проектов.

Налажен также тесный контакт с представительством Татарстана в Узбекистане, которое успешно функционирует.

– Как прошла ваша первая встреча с Раисом Татарстана, о чем был разговор? В целом как вас встретили в нашей республике?

– Вспоминаю эту встречу с особой теплотой. Встреча с Рустамом Нургалиевичем прошла в очень теплой атмосфере, были отмечены возможности расширения сотрудничества в рамках дружественных узбекско-российских отношений. Он поздравил меня с назначением и пожелал удачи.

Вы знаете, при смене места жительства у дипломата все меняется – надо обустроиться, детей разместить в школьные и дошкольные учреждения. Из Администрации Раиса Татарстана звонили, спрашивали, как обстоят дела с бытом и чем помочь. Такое отношение только радует. Здесь чувствуется понимание. Если у нас возникают какие-то вопросы, то мы их совместно решаем.

Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности руководству Татарстана за внимательное отношение к Генеральному консульству нашей страны, за постоянное содействие – Представительству МИД России в Казани.

Фото: rais.tatarstan.ru

– Мы знаем, что вы человек с большим дипломатическим бэкграундом. Хотелось бы поговорить об этом подробнее. Чем вы занимались до того, как стали Генеральным консулом Узбекистана в Казани, и как попали на работу в Татарстан?

– По специальности я – востоковед. Окончил Ташкентский государственный университет востоковедения. Первая загранкомандировка у меня состоялась в Китайскую Народную Республику, вторая – в Туркменистан.

Я работал во многих государственных ведомствах, и всегда работа напрямую была связана с международными отношениями. С каждым разом получал новый опыт, необходимые знания и новые знакомства.

До назначения на должность генерального консула я занимал пост заместителя руководителя службы по карантину и защите растений, деятельность которой включает в себя целую систему государственных мероприятий, направленных на защиту растительных богатств страны.

Работа в Российской Федерации, в Татарстане для меня – это тоже большой опыт и возможность знакомиться с регионами России, которые отличаются самобытностью.

– Когда вы приехали в Казань, каким было первое впечатление от города, от людей?

– Особо хотелось бы отметить сходство обычаев и традиций Узбекистана и Татарстана, которые прослеживаются в сохранении почитания старших и семейных ценностей.

Мое первое впечатление связано с жителями – здесь очень трудолюбивые люди. Я сам рано приезжаю на работу с учетом часовой разницы с Узбекистаном. А татарстанцы еще раньше начинают работать. Мы видим, что люди очень уважительно относятся друг к другу, в том числе к тем, кто сюда приезжает.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Основная деятельность – консульско-правовая помощь, но для нас приоритетны все направления»

– Помимо Татарстана, граждане из каких российских регионов обращаются в ваше консульство за услугами?

– Мы оказываем консульско-правовую помощь гражданам Узбекистана, постоянно и временно проживающим в Приволжском федеральном округе. К нам обращаются по вопросам, связанным с оформлением документов, паспортов, за консультациями по телефону, через кол-центр и социальные сети.

Конечно, наша основная деятельность – консульско-правовая помощь, но для нас все направления приоритетны, в том числе развитие инвестиционного, торгово-экономического и научно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана с регионами ПФО.

– А сколько студентов из Узбекистана обучаются в Татарстане?

– Только в Татарстане обучается свыше 2 тыс. студентов.

– Какие направления подготовки они в основном выбирают?

– Разные направления. Мы активно взаимодействуем по многим направлениям с Казанским федеральным университетом. Знаете, что первый зарубежный филиал этого вуза был открыт в Джизаке, и примечательно, что в этом году состоялся первый выпуск специалистов.

Направлений подготовки очень много, и число желающих поступить в филиал КФУ с каждым годом растет. Основная задача и была в том, чтобы наша молодежь получала там специальности, востребованные в экономике.

Также тесно сотрудничаем с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

Отмечу, у Казанского государственного медицинского университета и Ташкентской медицинской академии есть совместная образовательная программа. Выпускники, прошедшие обучение по этой программе, получают два диплома о высшем образовании.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Символично, что в День молодежи Узбекистана, 30 июня, который широко отмечается у меня на родине, впервые в здании Государственного Совета Татарстана были торжественно вручены дипломы первым выпускникам-медикам этого совместного проекта из Узбекистана.

Для нас это было радостное событие – мы увидели, что у студентов есть желание учиться, освоить такую почетную профессию, как врач.

Более того, множество студентов из Узбекистана проходят стажировку в вузах Татарстана, соответственно, они закрепляют те навыки, которые получили. Идет постоянный обмен студентами. У нас также очень активное сотрудничество по обмену студентами с Казанским государственным институтом культуры.

Фото: rais.tatarstan.ru

«С участием Татарстана идет активная работа по созданию и запуску промышленных парков»

– Отношения Татарстана и Узбекистана сейчас находятся на подъеме. Как развивается товарооборот? Какие отрасли экономики наиболее приоритетны в сотрудничестве?

– В рамках узбекско-российских межгосударственных отношений активно развивается межрегиональное сотрудничество, о чем свидетельствует рост товарооборота, реализация совместных проектов, создание индустриальных, промышленных парков.

В этом плане важно межрегиональное сотрудничество, в котором Татарстан занимает особое место. С участием вашей республики идет активная работа по созданию и запуску промышленных парков.

С каждым годом торгово-экономические связи идут по восходящей, растет товарооборот, расширяется номенклатура и укрепляется сотрудничество новыми направлениями. Сейчас товарооборот с Татарстаном приближается к отметке 400 млн долларов.

В целом направлений для сотрудничества очень много – текстильная, кожевенная отрасли, машиностроение, плодоовощная продукция, стройматериалы, электротехническая отрасль и другие сферы.

Фото: © «Татар-информ»

– Как развиваются культурные связи между Татарстаном и Узбекистаном? Какие совместные мероприятия проводятся, какие проекты планируются?

– Хотелось бы начать с кинематографии. Узбекская сторона ежегодно участвует в Казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар». И в этом году мы ожидаем приезда участников из Узбекистана.

Наши кинематографисты активно взаимодействуют. Идет работа по созданию совместного фильма об исторических личностях.

Как вы знаете, каждый год в Казани проводится международный фестиваль национальных культур «Восточный базар». Знаковым мероприятием в 2024 году был концерт мастеров нашей страны, который прошел с аншлагом, и, конечно, концерт группы «Ялла», которую тоже здесь очень любят.

Будучи недавно в Ташкенте, участвовал в Первом Азиатском Сабантуе, который собрал очень много гостей. Вы знаете, что самая большая диаспора татар в мире проживает в Узбекистане. Отрадно отметить, что праздник «Навруз» в Татарстане тоже широко отмечается.

Также уже в новом здании театра Камала состоялся спектакль «Алпамыш» нашего Сырдарьинского музыкально-драматического театра. Зал был полный, зрители хорошо восприняли спектакль.

И в дальнейшем также планируем участие наших мастеров искусств, деятелей культуры в мероприятиях, которые проводятся в Татарстане.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Узбекистан – страна, где в мире и согласии проживают более 130 наций и народностей»

– Как вы оцениваете взаимный туристический поток? Скорее всего, из Татарстана в Узбекистан туристов приезжает гораздо больше?

– Да, из Татарстана и всех регионов Приволжского федерального округа в Узбекистан всегда приезжает много туристов. Но интерес со стороны жителей Узбекистана к Татарстану тоже есть. Татарстан – самобытный регион.

У узбекских туристов есть очень большой интерес к древнему Болгару, многие хотят его посетить.

Считаю, что основная задача в развитии и популяризации туризма – это совместное взаимодействие в части привлечения туристов, проработка турпакетов.

– Узбекистан и Татарстан связывают прямые авиарейсы. Стоит ли, по вашему мнению, увеличить их количество?

– В этом направлении работа продолжается. Можно считать, что имеются ежедневные рейсы из Ташкента в Казань и обратно в Ташкент. Кроме того, есть рейсы в Самарканд и Фергану.

Мы видим, что самолеты в обе стороны летят заполненные. И есть запрос в том, чтобы увеличить количество рейсов. Но при этом нужно проработать другие пункты назначения, например туристические – Ургенч или Бухара. Даже те, кто посещает наше консульское учреждение, спрашивают, когда откроют рейс в Бухару.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Что вы посоветуете посмотреть в вашей стране туристам из Татарстана, которые поедут в Узбекистан впервые?

– Если будут рейсы в Бухару и Ургенч, то посоветовал бы начать с Хивы, а потом посмотреть Бухару, Самарканд. Там очень много исторических мест. И, конечно, стоит посетить Ташкент. Я бы предложил запланировать туристический маршрут с посещением всех регионов Узбекистана.

В регионах Узбекистана в разные месяцы года проводятся различные фестивали, множество культурных, народных и гастрономических фестивалей. Например, музыкальный фестиваль «Шарк Тароналари» («Музыка Востока»), «Бойсун Бахори» («Байсунская весна») и «Шелк и Специи».

Проходят фестивали цветов в Намангане, «Эхо веков» («Асрлар садоси»), ремесленные и гастрономические фестивали, Фестиваль плова в Самарканде, Международный фестиваль ремесленников «Хунарманд» в Коканде, Международный фестиваль «Стихия» в городе Муйнак.

Кроме того, проходит танцевальный фестиваль «Лазги», демонстрирующий традиционные узбекские танцы, и Ташкентский международный кинофестиваль.

Каждый регион Узбекистана самобытен и богат историческими местами. Все зависит от того, что интересует туриста, – этнотуризм, гастрономический туризм, альпинизм или даже рафтинг.

Еще, к примеру, в Татарстане всегда с нетерпением ждут первых лучиков летнего солнца, а вы знаете, что в Узбекистане много солнечных дней. Можно посетить Узбекистан во время жаркого периода «чилля» – с конца июня до начала августа. У нас создано очень много туристических мест для отдыха и купания.

Узбекистан – многонациональная страна, где в мире и согласии проживают более 130 наций и народностей.

Царящая в Узбекистане атмосфера дружбы и сплоченности – важнейший фактор стабильности, повышения эффективности проводимых реформ, роста авторитета Узбекистана на международной арене. У нас тоже очень тепло встречают гостей. Мы всегда рады гостям.

Хотел бы еще раз поблагодарить вас за приглашение на интервью в «Татар-информ» и, пользуясь случаем, от имени Генерального консульства Республики Узбекистан поздравляю всех жителей Татарстана с Днем республики и Днем города Казани. Желаем счастья, благополучия и процветания!

– Спасибо!

Ринат Билалов, Арслан Минвалеев, Надежда Гордеева