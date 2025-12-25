news_header_top
Происшествия 25 декабря 2025 10:31

Ночью жители многоэтажки на Гвардейской в Казани эвакуировались из-за пожара

Ночью в десятиэтажном доме на Гвардейской в Казани случился пожар. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, огнем были охвачены балкон и частично квартира на четвертом этаже. Кроме того, пламя распространилось на оконную раму балкона квартиры пятого этажа.

До приезда пожарных из горящего дома эвакуировались 10 жильцов.

Огнеборцы потушили возгорание на 11 «квадратах». Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

