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Ночью ВС РФ уничтожили три украинские ракеты, три катера-беспилотника и два БПЛА
В ночь с 24 на 25 мая российские силы противовоздушной обороны пресекли серию попыток киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории РФ с использованием американских ракет ATACMS и ударных беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Над Крымом были перехвачены и уничтожены три ракеты ATACMS, а также два беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Белгородской области.
Кроме того, в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера украинских ВМС, двигавшиеся в направлении Крымского полуострова. Все три катера были оперативно уничтожены штатными средствами морской авиации Черноморского флота.
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