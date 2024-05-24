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СВО 24 мая 2024 07:49

Ночью ВС РФ уничтожили три украинские ракеты, три катера-беспилотника и два БПЛА

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В ночь с 24 на 25 мая российские силы противовоздушной обороны пресекли серию попыток киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории РФ с использованием американских ракет ATACMS и ударных беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Над Крымом были перехвачены и уничтожены три ракеты ATACMS, а также два беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Белгородской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера украинских ВМС, двигавшиеся в направлении Крымского полуострова. Все три катера были оперативно уничтожены штатными средствами морской авиации Черноморского флота.

#спецоперация на Украине
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