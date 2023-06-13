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Политика 13 июня 2023 15:01

Ночью ВКС России нанесли удар по точкам с резервами ВСУ и складу боеприпасов

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Российские военные поразили места, где были расположеные оперативные резервы украинской армии, и складу с западным оружием. Об этом говорится в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

#спецоперация
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