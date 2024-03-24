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СВО 24 марта 2024 14:40

Ночью ВКС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины

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Ночью ВКС РФ нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Все цели удара достигнуты, дезорганизована работа предприятий ВСУ по изготовлению и ремонту вооружения, уничтожена техника иностранного производства», – указано в публикации.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

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#спецоперация
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