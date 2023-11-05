Ночью в Тукаевском районе в дачном доме сгорела 51-летняя женщина

Сообщение о пожаре в СНО «Прибрежный» поступило в ночь на 5 ноября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный садовый дом из бруса с досчатой мансардой.

Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 51-летней хозяйки дома.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.