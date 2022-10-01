Ночью в Татарстане загорелся частный дом, его хозяина доставили в больницу с ожогами

Минувшей ночью в посёлке Октябрьский Зеленодольского района загорелся частный дом в садовом товариществе «Озон». О возгорании сообщили в 1.39 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли пожарные, которые сразу принялись тушить огонь. Спустя некоторое время им удалось потушить возгорание площадью 48 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 34-летний мужчина. С различными ожогами его доставили в местную больницу. Предварительно, причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.