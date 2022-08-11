Ночью в Татарстане сгорели два частных дома, пожарные обнаружили в завалах тело мужчины

Пожар произошел минувшей ночью в деревне Нолинка Альметьевского района, на улице Лесной. Здесь загорелись два дома, один из них жилой. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

К прибытию первых подразделений огонь охватил полностью оба дома, площадь пожара составила 142 квадратных метра. Также частично обрушилась крыша одного из домов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожарных встречала хозяйка дома, она сообщила им, что внутри нежилого дома мог остаться ее сын.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы сразу приступили к тушению пожара, они увидели угрозу распространения огня на соседнее здание, которое было всего в четырех метрах от возгорания.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В скором времени огонь удалось потушить. Во время разборки тлеющих конструкций в зале нежилого дома под обрушенной стеной и крышей здания обнаружили тело 37-летнего сына хозяйки. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.