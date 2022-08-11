Ночью в Татарстане сгорели два частных дома, пожарные обнаружили в завалах тело мужчины
Пожар произошел минувшей ночью в деревне Нолинка Альметьевского района, на улице Лесной. Здесь загорелись два дома, один из них жилой. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.
К прибытию первых подразделений огонь охватил полностью оба дома, площадь пожара составила 142 квадратных метра. Также частично обрушилась крыша одного из домов.
Пожарных встречала хозяйка дома, она сообщила им, что внутри нежилого дома мог остаться ее сын.
Огнеборцы сразу приступили к тушению пожара, они увидели угрозу распространения огня на соседнее здание, которое было всего в четырех метрах от возгорания.
В скором времени огонь удалось потушить. Во время разборки тлеющих конструкций в зале нежилого дома под обрушенной стеной и крышей здания обнаружили тело 37-летнего сына хозяйки. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.