Ночью в Татарстане похолодает до 2 градусов, завтра днем пройдут дожди

Завтра, 20 июня, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, в низких местах – до 2-4 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 14-19 градусов.

В Казани сегодня ночью температура воздуха опустится до 7-9, в низких местах – 4-6 градусов выше нуля. Завтра днем в столице республики пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Напомним, прохладная погода в Татарстане, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца этой недели.