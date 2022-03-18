Ночью в Татарстане ожидается до −20 градусов, на дорогах возможна гололедица

Завтра, 19 марта, на территории республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и ночью до −20 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром температура воздуха составит от −9 до −14 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься от −15 до −20. Днем воздух прогреется от −1 до +4 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер от 3 до 8 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах наблюдается гололедица.