Ночью в Татарстане на подъезде к М12 приостановят движение транспорта

Фото: © «Татар-информ»

Предстоящей ночью в Татарстане на подъезде к городу Ижевску и трассе М12 «Восток» автомобильной дороги Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь временно приостановят движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Движение будет приостановлено с 1.00 до 2.00 18 декабря на 415+760 километре автодороги Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь (прежде 10+685 километр трассы М7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь).

Причиной временных неудобств станет перенос и монтаж рамной конструкции, уточнили в пресс-службе.

Водителей просят строго соблюдать временные дорожные знаки и заранее планировать маршруты с учетом ограничений. После завершения работ движение будет возобновлено в обычном режиме.