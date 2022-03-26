Ночью в Татарстане двое мужчин на снегоходе сорвались с обрыва на лед реки, один погиб

В 04.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от 26-летнего жителя Удмуртии. Молодой человек сообщил, что он с товарищем катались на снегоходе вблизи села Старое Гришкино Менделеевского района и упали с обрыва на лед реки. Его приятель погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место отправились пожарные ПСЧ №86. К моменту их приезда, мужчина самостоятельно вытащил погибшего из-под снегохода и оттащил к берегу.

Пожарные с помощью жесткого щита и веревки подняли тело 30-летнего мужчины на берег и транспортировали его 250 метров из труднодоступного места, в после передали полицейским.



