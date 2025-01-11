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Происшествия 11 января 2025 10:28

Ночью в селе Высокая Гора пожарные потушили загоревшуюся легковушку

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В селе Высокая Гора на улице 2-я ударная загорелся автомобиль Mitsubishi Galant.

Прибывшие пожарные потушили пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.

Предварительная причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

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