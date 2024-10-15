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Происшествия 15 октября 2024 11:01

Ночью в поселке Салмачи легковушка влетела в трансформаторную будку

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Вчера ночью на улице 5-ая Зеленая в поселке Салмачи под Казанью водитель легкового автомобиля врезался в трансформаторную будку. Как сообщают жители поселка в соцсетях, в результате несколько улиц остались без электричества.

По предварительной информации, в результате пострадавших нет. По словам очевидцев произошедшего, водитель легковушки самостоятельно выбрался из салона автомобиля, от помощи медиков отказался.

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