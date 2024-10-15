Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью в поселке Салмачи легковушка влетела в трансформаторную будку
Вчера ночью на улице 5-ая Зеленая в поселке Салмачи под Казанью водитель легкового автомобиля врезался в трансформаторную будку. Как сообщают жители поселка в соцсетях, в результате несколько улиц остались без электричества.
По предварительной информации, в результате пострадавших нет. По словам очевидцев произошедшего, водитель легковушки самостоятельно выбрался из салона автомобиля, от помощи медиков отказался.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников