Ночью в поселке Салмачи легковушка влетела в трансформаторную будку

Вчера ночью на улице 5-ая Зеленая в поселке Салмачи под Казанью водитель легкового автомобиля врезался в трансформаторную будку. Как сообщают жители поселка в соцсетях, в результате несколько улиц остались без электричества.

По предварительной информации, в результате пострадавших нет. По словам очевидцев произошедшего, водитель легковушки самостоятельно выбрался из салона автомобиля, от помощи медиков отказался.